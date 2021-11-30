Гороскоп от Анжелы Перл на декабрь 2021 года

Вадим Карасев

Провести последний месяц 2021 года на позитивной ноте и не упустить важных перспектив Знакам Зодиака поможет Анжела Перл. Ее рекомендации будут актуальными для тех, кто привык управлять своей судьбой и не упускать новых возможностей для развития.

В декабре будет солнечное затмение, влияние которого коснется каждого из Знаков Зодиака, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с прогнозом известного астролога. Своевременные советы Анджелы Перл придадут уверенности и помогут выстроить план действий таким образом, чтобы завершить 2021 год на позитивной ноте.

Овен

Нептун развернется в прямое движение 2 числа. Это событие позволит Овнам выйти из изоляции, завершить дела и обрести благополучие. 4 декабря солнечное затмение в 9 доме гороскопа повлияет на события, и Овны смогут заявить о себе, решиться на то, что раньше казалось невозможным. Смелость и разумная осторожность будут спутниками успеха для представителей Знака.

Телец

Ретроградный Нептун разворачивается в прямое движение в 11 доме гороскопа. Для Тельцов это событие будет позитивным: насупит ясность и понимание того, что нужно делать дальше, как выстроить свою жизнь, чтобы достичь процветания. Солнечное затмение 4 декабря также привнесет перемены. Тельцы смогут заняться вопросами, связанными с финансами, и привлечь деньги.

Близнецы

Ретроградный Нептун выходит из ретроградного движения 2 декабря, и Близнецы смогут сдвинуть с мертвой точки дела, связанные с карьерой и финансами. Появятся вдохновение и энергия для покорения новых вершин. Солнечное затмение 4 декабря пройдет в 7 доме гороскопа. Это событие поможет определиться с дальнейшими целями в отношениях, завершить необходимое и поставить точку в волнующих вопросах.

Рак

Месяц начнется с разворота Нептуна, и 2 числа он перестанет быть ретроградным. Раки смогут обрести уверенность, исполнить заветные мечты, а также найти для себя новый источник знаний и вдохновения. Следом наступит солнечное затмение, которое пройдет 4 декабря в 6 доме гороскопа. Его влияние поможет Ракам пересмотреть свои планы относительно работы, найти хорошую должность и развивать бизнес.

Лев

В начале месяца Нептун вернется в прямое движение. Он развернется 2 декабря в 8 доме финансов, а это значит, что дела, связанные с деньгами, сдвинутся с метровой точки. Львам станет проще привлечь финансовое благополучие и вернуть долги. 4 декабря в 5 доме гороскопа пройдет солнечное затмение. Его влияние коснется сфер любви и подрастающего поколения, и Львы смогут наладить взаимоотношения с близкими.

Дева

Нептун после 5 месяцев ретроградности развернется в 7 доме отношений и партнерства. Это событие поможет Девам внести ясность в отношения, найти общий язык с окружением, а также завершить токсичные отношения. 4 декабря пройдет солнечное затмение. Его влияние коснется сферы недвижимости, и Девы смогут определиться с местом жительства, а также решить жилищные вопросы.

Весы

Важным событием для Весов будет разворот Нептуна в прямое положение 2 декабря. Событие произойдет в 6 доме работы, и Весы смогут завершить важные проекты, прояснить ситуацию и понять, в каком направлении нужно двигаться. Солнечное затмение 4 декабря пройдет в 3 доме гороскопа, закрывая цикл и указывая Весам на возможность найти себя в новой роли благодаря общению и развитию.

Скорпион

Первым значимым событием будет разворот Нептуна в прямое положение. 5 дом гороскопа, в котором разворачивается планета, указывает на прояснение ситуации, обретение уверенности и решительные действия, касающиеся отношений. 4 декабря во 2 доме гороскопа пройдет солнечное затмение, влияние которого поможет привлечь денежную удачу и принять решения, которые помогут обрести финансовое благополучие.

Стрелец

2 декабря произойдет важное событие: Нептун развернется в прямое движение в 4 доме гороскопа, отвечающем за недвижимость и место жительства. Это значит, что в декабре Стрельцы будут решать вопросы, связанные с этими сферами. Вторым значимым событием будет солнечное затмение. Оно пройдет 4 декабря в Знаке Скорпиона, что придаст сил для решительных действий и поможет определиться с целями.

Козерог

2 декабря Козерогов ждет разворот Нептуна в 3 доме гороскопа, и это событие поможет быстрее договариваться с окружением, сдвинуть решение вопросов с мертвой точки и обрести уверенность. 4 декабря солнечное затмение в 12 доме гороскопа указывает Козерогам на возможность воплотить в жизнь планы, получить награду за свои труды, а также найти себя и свое место под солнцем.

Водолей

После 5 месяцев ретроградности Нептун разворачивается во 2 доме финансов, что позитивно скажется на делах Водолеев, внесет в них ясность. Работать будет легче, если расставить приоритеты и соблюдать разумную осторожность. 4 декабря пройдет солнечное затмение в 11 доме гороскопа. Это значит, что Водолеи смогут найти единомышленников, справиться с поставленными задачами и обрести уверенность.

Рыбы

Первым событием декабря будет разворот Нептуна в прямое движение. Планета развернется в 1 доме гороскопа, что поможет Рыбам обрести уверенность, прояснить события и оправиться в запланированное путешествие. Солнечное затмение 4 декабря пройдет в секторе карьеры, что сильно изменит жизнь Рыб. Представители Знака смогут найти себя в новом деле, поправить материальное положение и привлечь удачу.