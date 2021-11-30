Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Градский спаса Аллу Пугачеву от смерти

Градский спаса Аллу Пугачеву от смерти
Певице Алле Пугачевой стало плохо на вечеринке. Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил, что в свое время музыкант Александр Градский спас от смерти певицу Аллу Пугачеву. В одном из давних интервью мэтр рассказывал об этом. «Ей было когда-то очень плохо. Мы сидели, была большая пьянка. Ей стало нехорошо. Она не могла двинуть рукой и ногой. Полтора часа я сидел на полу, а ее голова лежала на моей ноге. Полтора часа не могла приехать скорая», сказал Александр Градский.
Алла Пугачева Как отмечал Градский, им никто в больнице не поверил, что Пугачева может уйти из жизни. «Все говорили: «Да ладно!» Они думали, что это прикол», — рассказывал Александр Градский. Напомним, что Александр Градский  ушел из жизни 28 ноября. На момент смерти ему было 72 года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Девушка подала в суд на врача, который помог ей родиться, а все потому что ее не должно было быть
Девушка подала в суд на врача, который помог ей родиться, а все
Kelly Strategic Management подала заявку на запуск фьючерсного Ethereum-ETF
Kelly Strategic Management подала заявку на запуск фьючерсного
Календарь на декабрь: первый хардфорк Qtum и запуск Game Maker 1.0 от Sandbox
Календарь на декабрь: первый хардфорк Qtum и запуск Game Maker 1.0 от
СМИ: биткоин-биржа Huobi переедет в Сингапур
СМИ: биткоин-биржа Huobi переедет в Сингапур
Анализ фьючерсов: быки защитили важный уровень поддержки
Анализ фьючерсов: быки защитили важный уровень поддержки
ЦБ Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с биткоином
ЦБ Индонезии назвал CBDC одним из инструментов борьбы с биткоином
StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet
StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet
2022 — год какого животного по восточному календарю
2022 — год какого животного по восточному календарю
Off-duty: Ирина Шейк в образе total black на прогулке в Нью-Йорке
Off-duty: Ирина Шейк в образе total black на прогулке в Нью-Йорке
"Что за издевательство?": появившегося на премии неизлечимо больного Славу Зайцева сравнили с куклой
"Что за издевательство?": появившегося на премии неизлечимо
Таро-прогноз на декабрь 2021 года
Таро-прогноз на декабрь 2021 года
Борис Корчевников гневно высказался о Егоре Бероеве
Борис Корчевников гневно высказался о Егоре Бероеве

Топ на сегодня

В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с AR-остеклением
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина валютой
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского

Еще по теме

Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Александр Градский рассказал о своих отношениях с женщинами
Скандал на шоу «Голос»: Александр Градский нецензурно отругал участника за выбор песни
Александр Градский попал в больницу из-за сильного кровотечения