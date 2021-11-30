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Grayscale запустила траст на базе Solana

Grayscale запустила траст на базе Solana


Управляющая цифровыми активами компания Grayscale Investments объявила о запуске траста для инвестиций в нативный токен сети Solana.


https://twitter.com/Grayscale/status/1465688720514994179

«Мы привлекаем активы для траста посредством регулярного закрытого размещения, благодаря чему инвесторы смогут приобретать актив по чистой стоимости», — говорится в сообщении. 


Для определения дневной стоимости актива траст использует индекс CoinDesk SLX. Годовая комиссия за пользование услугой составит 2,5% без необходимости предварительной уплаты каких-либо сборов. 


Компания намерена вывести ценные бумаги траста Solana на вторичный рынок по аналогии с фондом на базе биткоина, однако не дает гарантий, ссылаясь на возможные запреты со стороны регулирующих органов


«Инвесторы должны быть готовы нести риски бессрочного удержания акций», — добавили в Grayscale Investments.


Инвестиционный продукт станет шестнадцатым в линейке компании. Согласно последней отчетности, на текущий момент под ее управлением находятся активы на $52,7 млрд. 


https://twitter.com/Grayscale/status/1465434956545597445

Напомним, в октябре Grayscale Investments включила Solana и нативный токен децентрализованной биржи Uniswap в состав траста Digital Large Cap Fund.


В начале ноября компания подала заявку на запуск биржевого фонда (ETF) под названием Grayscale Future of Finance. Его состав сформируют акции связанных с блокчейном компаний.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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