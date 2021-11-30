Grayscale запустила траст на базе Solana

Управляющая цифровыми активами компания Grayscale Investments объявила о запуске траста для инвестиций в нативный токен сети Solana.

https://twitter.com/Grayscale/status/1465688720514994179

«Мы привлекаем активы для траста посредством регулярного закрытого размещения, благодаря чему инвесторы смогут приобретать актив по чистой стоимости», — говорится в сообщении.

Для определения дневной стоимости актива траст использует индекс CoinDesk SLX. Годовая комиссия за пользование услугой составит 2,5% без необходимости предварительной уплаты каких-либо сборов.

Компания намерена вывести ценные бумаги траста Solana на вторичный рынок по аналогии с фондом на базе биткоина, однако не дает гарантий, ссылаясь на возможные запреты со стороны регулирующих органов

«Инвесторы должны быть готовы нести риски бессрочного удержания акций», — добавили в Grayscale Investments.

Инвестиционный продукт станет шестнадцатым в линейке компании. Согласно последней отчетности, на текущий момент под ее управлением находятся активы на $52,7 млрд.

https://twitter.com/Grayscale/status/1465434956545597445

Напомним, в октябре Grayscale Investments включила Solana и нативный токен децентрализованной биржи Uniswap в состав траста Digital Large Cap Fund.

В начале ноября компания подала заявку на запуск биржевого фонда (ETF) под названием Grayscale Future of Finance. Его состав сформируют акции связанных с блокчейном компаний.