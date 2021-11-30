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Губерниев запустил флешмоб в поддержку бросившего перчатку в канадского хоккеиста Панарина

Губерниев запустил флешмоб в поддержку бросившего перчатку в канадского хоккеиста Панарина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев запустил флешмоб в поддержку российского хоккеиста Артемия Панарина, выступающего в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает "Матч ТВ".

По словам Губерниева, Панарин в ответ на негативные высказывания о России запустил в перчатку в канадца Брэда Маршана из "Бостона". Команда "Нью-Йорк Рейнджерс" победила в том мачте благодаря шайбе, которую забросил Панарин, отметил комментатор.

"А я, друзья, объявляю флешмоб #fromRussiawithGlove. Поддержим российский хоккей! Артемия Панарина! Поддержим Россию", — заявил он.

Россиянин был удален с матча и позже оштрафован на пять тысяч долларов. Губерниев заступился за хоккеиста и запустил флешмоб в его поддержку #fromRussiawithGlove. По его словам, Маршанду пришлось бы хуже, не будь он на скамейке запасных, а за "грязные слова" надо отвечать.

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По материалам: uposters.ru

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