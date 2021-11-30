Хабиб Нурмагомедов рассказал о главной проблеме в своей жизни

Вадим Карасев

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о главной проблеме в своей жизни. По его словам, это фейк ньюс, так как каждый может написать про спортсмена что угодно и ничего с этим нельзя сделать.

"Это фейк ньюс. Фейк ньюс это вообще самое сложное в моей жизни сейчас. Любой человек может написать все что угодно. И все смотрят, лайкают, пишут комментарии. Но что тут поделаешь...", - отметил боец, отвечая на вопрос журналиста ESPN про сообщения о якобы подписанном контракте о выступлении за профессиональный футбольный клуб.

Нурмагомедов также добавил, что не собирается играть на поле на профессиональном уровне, но всегда готов поучаствовать в каком-нибудь благотворительном матче. Россиянин с юмором воспринял слухи о своём "футбольном" будущем.

Но если меня пригласит мадридский "Реал", то придется согласиться.

Летом в СМИ писали о возможном подписании спортсменом контракта с клубом "Легион Динамо". Президент организации, бывший футболист "Терека" и "Анжи" Шамиль Лахиялов утверждал о готовности договора. Однако сам атлет позднее отрицал это - он не собирается пробовать свои силы в профессиональном футболе, но не исключает возможной игры за "Динамо" в каком-нибудь матче.

Ранее Ruposters писал, что Петр Ян назвал тройку величайших бойцов России.