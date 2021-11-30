Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами

Солист группы Little Big Илья Прусикин анонсировал коллекцию из 1000 NFT-яиц под названием CCKY. Дроп состоится 3 декабря на маркетплейсе OpenSea.

Little Big создали токены в коллаборации с основателем художественной группы Instigators Денисом Давыдовым и агентством Peppermint, специализирующимся на издании и продюсировании NFT-проектов.

В яйцах находятся уникальные 3D-скульптуры, в которых Ильич примеряет на себя различные амплуа и показывает, как криптовалюты изменили его жизнь. Героиней некоторых NFT выступает солистка Little Big Соня Таюрская.

Владельцы не могут заранее узнать о содержимом яиц – оно станет доступным через неделю после начала продаж.

Чтобы иметь возможность приобрести яйцо, пользователю нужно заполнить специальную форму. Инструкция по покупке токенов опубликована на сайте группы.

Ранее российская поп-группа «Руки Вверх!» в честь 25-летия представила NFT-коллекцию на маркетплейсе Binance.