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Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами

Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами


Солист группы Little Big Илья Прусикин анонсировал коллекцию из 1000 NFT-яиц под названием CCKY. Дроп состоится 3 декабря на маркетплейсе OpenSea.


Little Big создали токены в коллаборации с основателем художественной группы Instigators Денисом Давыдовым и агентством Peppermint, специализирующимся на издании и продюсировании NFT-проектов.


В яйцах находятся уникальные 3D-скульптуры, в которых Ильич примеряет на себя различные амплуа и показывает, как криптовалюты изменили его жизнь. Героиней некоторых NFT выступает солистка Little Big Соня Таюрская.


Владельцы не могут заранее узнать о содержимом яиц – оно станет доступным через неделю после начала продаж.


Чтобы иметь возможность приобрести яйцо, пользователю нужно заполнить специальную форму. Инструкция по покупке токенов опубликована на сайте группы.


Ранее российская поп-группа «Руки Вверх!» в честь 25-летия представила NFT-коллекцию на маркетплейсе Binance.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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