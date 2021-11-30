Экс-избранница Павла Табакова сделала неожиданное признание по поводу их дочери

26-летний актер Павел Табаков недавно впервые стал отцом. Годовалую дочь Мию ему родила актриса Софья Синицына, которая и высказалась по поводу их романа и имени дочки. Наследник знаменитой актерской семьи Павел Табаков неожиданно для общественности стал отцом в августе 2020-го — никто не знал, что молодой человек и его бывшая возлюбленная ждут ребенка. После того, как о прибавлении в семействе стало известно, Павел и Софья все равно не торопились раскрывать хоть какие-то подробности своей личной жизни.Павел Табаков и Софья Синицына В минувшем октябре Павел впервые прокомментировал рождение дочери. «У меня нормальная роль папы. С дочкой вижусь достаточно часто. Я человек, который хочет, чтобы к нему хорошо относились. При этом понимаю, что и ко всем надо относиться хорошо и честно. Обманывать людей в делах любовных — это низко», — поделился Табаков в эфире шоу «Ты не поверишь!» А теперь настала очередь высказываться и Синицыной. В своем Instagram она поведала, почему назвала дочку Мией. 26-летняя актриса выбрала такое имя в честь аэропорта Майами (MIA) в США. Именно там родители малышки Мии и расстались.Павел Табаков с дочерью Мией Софья заявила, что это она стала инициатором разрыва с Табаковым. О том, что актриса больше не хочет встречаться с наследником династии, Синицына сообщила ему в конце их совместного отпуска. «Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Табакову, что наш курортный романчик закончен», — заявила Синицына. Актриса не сообщала общественности, что беременна от Табакова, да и Павел предпочитал молчать. Даже его мама, актриса Марина Зудина, узнала о том, что стала бабушкой, не сразу. «Для меня ее рождение было полной неожиданностью. Я узнала об этом уже после», — рассказывала Зудина.Софья Синицына с дочерью Мией По словам знакомых, Павел обеспечивает дочь и ее мать финансово — снял для них квартиру на Патриарших и оплачивает все необходимое. Также у Мии есть няня, которая присматривает за ней, если Софье необходимо отлучиться. Ради дочки родители и сегодня продолжают общаться. То есть Павел Олегович не отмахнулся от ребенка, а ведет себя ответственно. Правда, жениться пока не готов. «А Софья, похоже, надеется, что он нагуляется, остепенится и созреет для полноценной семьи», — рассказывал знакомый семьи «Комсомольской правде».