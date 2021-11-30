Эти 2 новинки уже доступны по подписке Game Pass на Xbox и PC





Сегодня, 30 ноября, подписка Game Pass пополнилась двумя новинками — на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Игры Mind Scanners и Evil Genius 2: World Domination были добавлены в Game Pass сразу после релиза, в них уже можно играть по подписке. Согласно страницам в Microsoft Store, обе игры имеют русскую локализацию.

Mind Scanners

Mind Scanners

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Добрый день. Ваша заявка на статус Сканера Разума одобрена. Ваш долг — диагностировать и лечить граждан Структуры. Пациентов много, так что не тратьте время зря.

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Evil Genius 2: World Domination

Evil Genius 2: World Domination

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Evil Genius 2 — это сатирическая шпионская игра со строительством, в которой вам предстоит играть за злого гения и подчинить себе целый мир. Как же приятно быть злодеем, с которым не под силу справиться даже силам правопорядка!



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Напомним, что на этой неделе должны добавить еще минимум 3 игры в подписку Game Pass из подборки на декабрь.