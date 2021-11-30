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Как помочь детям с дислексией осваивать школьную программу

Как помочь детям с дислексией осваивать школьную программу

По оценкам специалистов Московского городского педагогического университета, ребят, страдающих дислексией, в школьных классах становится все больше. Случается, что каждый десятый ученик с трудом овладевает навыками чтения и письма. В чем особенность такого состояния? Заболевание ли это? Как помочь семьям, где есть такие ребята? Как учителю работать с такими школьниками? Где получить соответствующую квалификацию логопеду и как быть образовательным учреждениям, где таких специалистов нет? Какие современные средства, которые помогают распознать дислексию и помочь ребятам успешно учиться, есть сегодня?
 
Об этом пойдет речь в новом выпуске онлайн-программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 1 декабря в 15:00.
 
Эксперты программы:
 
Марина Ходакова, директор Ассоциации родителей и детей с дислексией,
 
Ольга Величенкова, доцент кафедры логопедии Института специального образования и психологии Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук,
 
Екатерина Савина, старший логопед Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой,
 
Дзерасса Гояева, научный сотрудник Научно-образовательного центра Нейрокогнитивных исследований (МЭГ-Центр) при Московском государственном психолого-педагогическом университете, куратор ресурсного класса столичной школы № 1367, руководитель научно-методического отдела компании iSmart.
 
Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».
 

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
 
«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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