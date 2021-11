Kelly Strategic Management подала заявку на запуск фьючерсного Ethereum-ETF

Инвестиционная компания Kelly Strategic Management направила в SEC заявку на регистрацию биржевого фонда (ETF) на базе Ethereum-фьючерсов.

Заявление соответствует законам о ценных бумагах 1933 года и об инвестиционных компаниях 1940 года.

The Kelly Ethereum Ether Strategy ETF нацелен на приобретение торгуемых на CME фьючерсов на вторую по капитализации криптовалюту.

В случае достижения лимита торговой площадкой в 8000 контрактов (каждый по 50 ETH) структура перейдет на покупку фьючерсов с отдаленным сроком погашения. Инвестиционная декларация также допускает приобретение инструментов с фиксированной доходностью.

Аналитики Bloomberg Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт оценили в 20% шансы одобрения этого ETF.

Just had quick chat with @JSeyff and our early, rough odds of approval of this ETF is about 20% unless this @twobitidiot rumor is correct, then we'd obv go way lower like 1% (altho we still see multiple ETFs holding $ETHE) https://t.co/Ba4yRMsGS6