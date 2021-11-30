Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда в Россию вернулся двуглавый орёл

Когда в Россию вернулся двуглавый орёл

01:17  Автор: Юлия Сапрыгина



28 лет назад, 30 ноября 1993 года, двуглавый орел был вновь утвержден гербом России. А впервые двуглавый орёл как герб Московского государства появился на печати Ивана III в 1497 году.

Изначально двуглавый орёл был изображен на гербе Византии. А России герб достался, как приданое Софьи Палеолог. В честь свадьбы русского царя и византийской принцессы двуглавого орла нанесли на герб рядом со всадником, попирающим дракона, который до сих пор единолично украшал российский госзнак.

В дальнейшем в герб неоднократно вносили изменения. Так, при Иване IV Грозном на груди орла появилось изображение Георгия Победоносца — символа московских князей. А при царе Михаиле Федоровиче над главами орла появились 3 короны. После учреждения Петром I Ордена Андрея Первозванного в герб была включена цепь со знаком ордена, а при Павле I — еще и изображение Мальтийского креста.

Масштабную реформу герба в 1825 году произвел Александр I.  При нём орёл широко распустил крылья, а в лапы взял перевитые лентами громовые стрелы и факел — в правую и лавровый венец — в левую. Также с герба исчезла Андреевская цепь, а на груди орла появился щит с Московским гербом.

Но император Николай I в 1830 году вернулся к  традиционной эмблеме, правда, дополнив её гербами царств, входящих в состав Российской империи.

Новая реформа прошла в царствование Александра II. Рисунок герба приводился в соответствие с международными правилами геральдики. В 1882 году учреждается строгая иерархия герба — Большой, Средний и Малый гербы.

День 30 ноября в истории


В таком виде госзнаки и дожили до революции, сразу после которой Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» были упразднены.

В 1990 году Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. После обсуждения комиссия, созданная для решения этого вопроса, предложила бело-сине-красный флаг и герб — золотого двуглавого орла на красном поле.

Они и были утверждены в качестве государственных Указом президента РФ Бориса Ельцина «О Государственном гербе Российской Федерации» от 30 ноября 1993 года.



#история


104
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян
Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян
Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Сергей Лазарев показал свое шикарное тело
Сергей Лазарев показал свое шикарное тело
Кристина Орбакайте ревнует бывшего мужа
Кристина Орбакайте ревнует бывшего мужа
Сергей Соседов разнес Вику Цыганову
Сергей Соседов разнес Вику Цыганову
Ксения Собчак позавидовала жене Чубайса
Ксения Собчак позавидовала жене Чубайса
CD Projekt RED: планы по обновлению Cyberpunk 2077 и результаты за квартал
CD Projekt RED: планы по обновлению Cyberpunk 2077 и результаты за
ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass в России прямо сейчас
ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass в России прямо сейчас
Кроссовер с шестью играми стартовал в Dead Cells с бесплатным обновлением
Кроссовер с шестью играми стартовал в Dead Cells с бесплатным
Dauntless получит обновление до Xbox Series X | S уже на этой неделе
Dauntless получит обновление до Xbox Series X | S уже на этой неделе
Итальянский гинеколог "исцелял" женщин с помощью своего пениса
Итальянский гинеколог "исцелял" женщин с помощью своего

Топ на сегодня

Мария Солодар: биография, семья, личная жизнь, бизнес (фото)
Мария Солодар: биография, семья, личная жизнь, бизнес (фото)
Новый год 2022: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Новый год 2022: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Особенности ремонта суппортов
Особенности ремонта суппортов
Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000
Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000
Битва платьев: Флоренс Пью против Эддисон Рэй
Битва платьев: Флоренс Пью против Эддисон Рэй

Еще по теме

26 лет назад двуглавый орёл вернулся в Россию
На новых банкнотах 200 и 2000 рублей появится герб России
Ройзман матерной частушкой прокомментировал идею Хирурга о советском гербе
«Ночные волки» похвастались установкой «нового герба РФ» в Луганске