Когда в Россию вернулся двуглавый орёл

01:17 Автор: Юлия Сапрыгина

28 лет назад, 30 ноября 1993 года, двуглавый орел был вновь утвержден гербом России. А впервые двуглавый орёл как герб Московского государства появился на печати Ивана III в 1497 году.

Изначально двуглавый орёл был изображен на гербе Византии. А России герб достался, как приданое Софьи Палеолог. В честь свадьбы русского царя и византийской принцессы двуглавого орла нанесли на герб рядом со всадником, попирающим дракона, который до сих пор единолично украшал российский госзнак.

В дальнейшем в герб неоднократно вносили изменения. Так, при Иване IV Грозном на груди орла появилось изображение Георгия Победоносца — символа московских князей. А при царе Михаиле Федоровиче над главами орла появились 3 короны. После учреждения Петром I Ордена Андрея Первозванного в герб была включена цепь со знаком ордена, а при Павле I — еще и изображение Мальтийского креста.

Масштабную реформу герба в 1825 году произвел Александр I. При нём орёл широко распустил крылья, а в лапы взял перевитые лентами громовые стрелы и факел — в правую и лавровый венец — в левую. Также с герба исчезла Андреевская цепь, а на груди орла появился щит с Московским гербом.

Но император Николай I в 1830 году вернулся к традиционной эмблеме, правда, дополнив её гербами царств, входящих в состав Российской империи.

Новая реформа прошла в царствование Александра II. Рисунок герба приводился в соответствие с международными правилами геральдики. В 1882 году учреждается строгая иерархия герба — Большой, Средний и Малый гербы.

День 30 ноября в истории

В таком виде госзнаки и дожили до революции, сразу после которой Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» были упразднены.

В 1990 году Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. После обсуждения комиссия, созданная для решения этого вопроса, предложила бело-сине-красный флаг и герб — золотого двуглавого орла на красном поле.

Они и были утверждены в качестве государственных Указом президента РФ Бориса Ельцина «О Государственном гербе Российской Федерации» от 30 ноября 1993 года.

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