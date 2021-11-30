Команда Everwild студии Rare пополнилась ведущим дизайнером Alien: Isolation





Игра Everwild находится в разработке у студии Rare уже минимум 5 лет. Если верить слухам, разработку игры недавно перезапустили чуть ли не с нуля, и на данный момент неизвестна стадия, на которой находится проект. Microsoft давно не делится официальной информацией по игре Everwild, но проект явно не отменили — к нему привлекают новых специалистов.

Как стало известно, дизайнер Гэри Нэппер присоединился к команде, которая работает в Rare над Everwild. Об этом он сам сообщил в Twitter. При этом Гэри Нэппер станет директором по дизайну игры.

Thrilled to announce that today I joined @RareLtd as Design Director on Everwild. Really looking forward to making some amazing things with this incredible team and studio. — XopsX (@xopsx) November 29, 2021



Гэри Нэппер — известный специалист в игровой индустрии, который уже успел поработать в нескольких крупных студиях. В его послужном списке работа в командах Supermassive Games, Creative Assembly, Criterion, Sony. Он занимал должность ведущего дизайнера игры Alien: Isolation, которая вышла в 2014 году.

Отметим, что у игры Everwild необычный художественный стиль, который показывали в рамках ранних трейлеров. Но нет однозначной уверенности, что он не подвергся изменениям при перезапуске разработки проекта.

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