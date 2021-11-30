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Кристина Орбакайте ревнует бывшего мужа

Кристина Орбакайте ревнует бывшего мужа
Как сообщает пресса, певица Кристина Орбакайте меняется в лице при виде экс-супруга. В СМИ попали подробности неловкой ситуации, в которой оказалась недавно артиска. Певица вышла в свет со своей дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. Семья в полном составе появилась на ежегодной премии журнала OK! «Больше чем звезды». Как рассказывают очевидцы, начало вечера Орбакайте провела за беседой с Федором Бондарчуком, которого она пыталась уговорить взяться за съемки фильма «Чучело-2». Судя по всему, она считает, что главную роль в картине могла бы исполнить её дочка. Весной ей исполнится уже 10 лет — самое время, чтобы повторить мамин путь к успеху.
Кристина Орбакайте Однако уже скоро настроение Орбакайте резко испортилось. Как утверждает корреспондент ЭГ, присутствовавший на вечеринке, певица была недовольна появлением её бывшего мужа Владимира Преснякова с молодой женой. Наталья Подольская перетянула на себя внимание присутствующих, что не понравилось артистке. «Мигом постарев в лице и душе, Кристина отвернулась от чужого счастья. Ревность к бывшему, который засыпает и просыпается в компании такого свеженького естества, окончательно испортила настроение Орбакайте», — утверждает источник. Пресняков, кстати, получил приз «Папа года» и со сцены поблагодарил Подольскую за двух прекрасных сыновей — Артемия и Ивана, а также обратился к Орбакайте, матери его первенца. Кстати, сын бывших супругов недавно выбыл из шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Кристина неудачу Никиты никак комментировать не стала.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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