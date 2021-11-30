Ксения Собчак позавидовала жене Чубайса

Ведущая и журналистка Ксения Собчак взяла интервью у жены Анатолия Чубайса. Авдотья Смирнова побеседовала с Ксенией Собчак. В числе прочих тем были затронут и вопросы о браке режиссера с Анатолием Чубайсом. Выслушав собеседницу, телеведущая призналась, что завидует ей. 52-летняя Авдотья Смирнова заявила, что супруг настолько ее поддерживает, что после работы едет не домой, а к ней на съемочную площадку. «Чубайс — надежный товарищ. На днях вернулась домой, он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане, делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит. Еще мой занятой и государственный муж приезжает ко мне на съемки. Вся моя группа к этому привыкла, он уже всех знает. Когда я выходила за него замуж, сказала: «Ты еще женишься на моих близких семерых друзьях». Он всегда вписывается, всегда поможет», — рассказала режиссер в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».Ксения Собчак Ксению очень удивило поведение Анатолия Борисовича. Журналистка эмоционально высказалась о политическом деятеле. «Какой нежный человек Чубайс. Страшно завидую тебе! — сказала Собчак Смирновой. — Не представляю, чтобы ко мне на съемки приехал муж. Это реально очень круто». Смирнова и Чубайс расписались в 2012 году. От предыдущих союзов у 66-летнего Анатолия Борисовича есть сын Алексей и дочь Ольга, у Авдотьи — сын Данила. Общих наследников у супругов нет. «К сожалению, у меня один ребенок. Хотелось еще, но Бог не дал. Думала об усыновлении, но поняла, что не готова. Чужие гены… не решилась. А Чубайс вообще не любит детей, потому что они кричат в самолете», — отметила кинодеятель.