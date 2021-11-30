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Лайфхак: как с помощью одних спичек открыть замок за 10 секунд

Лайфхак: как с помощью одних спичек открыть замок за 10 секунд

Мало кто знает, что открыть небольшой навесной замок можно без применения ключа. Для этого понадобится коробка спичек.

Специалист показал, как он вскрывает замок – процесс занял у него менее минуты.

Чтобы показать зрителям технологию открывания без ключа автор ролика использовал классический замок. Он продемонстрировал пользователям его исправность, а после закрыл и положил на стол.

После мастер открыл коробку спичек и очистил их от серы.

Вещество он тщательно измельчил обратной стороной отвертки.

Далее порошок был засыпан в отверстие для ключа.

Мастер тщательно утрамбовывал его максимально глубоко.

Далее он отломал спичку, с помощью ножа отрезал ее на нужную длину, подточил кончик и установил в скважины.

Когда специалист поджог спичку, прошло пару секунд и дужка сама отщелкнулась

Такой способ может использовать каждый человек – он станет спасательным кругом в том случае, если ключ был забыт.

Ссылка на первоисточник:youtube
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По материалам: MirFactov

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