Лариса Долина поделилась секретом своего похудения, которое изменило ее жизнь
Сегодня, 22:45
66-летняя певица Лариса Долина рассказала, как сбросила лишние килограммы, и как это отразилось на ее жизни. Лариса Долина раскрыла секрет своего похудения в комментариях под новой фотографией. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram. Артистка опубликовала снимок, на котором она позирует в пиджаке розового цвета и светлом кроп-топе. На размещенном кадре волосы исполнительницы уложены волнами и собраны в пучок, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes.
Лариса Долина В ответ на один из комментариев фанатки знаменитость объяснила, что ей удалось сбросить лишние килограммы с помощью интервального голодания. «Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18-19 часов», — пояснила она. «Я поняла про себя, что мне теперь идут многие цвета! И, разумеется, осознание этого пришло тогда, когда я сбросила ненужные мне килограммы… Вы знаете, что я заметила? Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне не свойственную уверенность, что я- самая красивая в мире😂😂😂😂😂😂😂»— призналась Долина. Певица призналась, что теперь может носить яркую одежду. «Могу позволить себе сегодня облачаться в одежду вот таких ярких, обнадёживающих цветов и самой радоваться, что, вроде, красиво! Розовый цвет- цвет жизни, он означает романтичность, доброту, любовь, страстность… Чем он бледнее, тем сильнее выражение Любви…Розовый цвет вызывает чувство комфорта, успокаивает, избавляет от навязчивых мыслей», - заключила артистка.
Лариса Долина «Ларочка, тебе очень идёт и розовый тоже ❤️🔥», отметила Валерия. «Моя любимая. Розовый - бомба!», присоединилась Лена Ленина. «Лариса Александровна, Вы будто яркий розовый цветок среди суеты 👏👏👏🌺👌🌺», «Лариса Александровна, как радостно читать ваши мысли! Вдохновляюсь Вами! Вот, как нужно ценить и любить себя! Загляденье!♥️», «Сколько же в Вас силы воли !Просто сильная женщина !И это того стоит! 👏👏👏🔥🔥🔥», «Приветствуются новые прекрасные преображения!👏👏👏 Пусть они рождают новые настроения творить, радовать и радоваться!🔥🔥🔥», - осыпали комплиментами Долину поклонники. Отметим, что не так давно артистка приняла участие в шоу «Дуэты» на канале «Россия 1». Выступление Карины Кокс и Ларисы Долиной оказалось настолько гармоничным, что можно подумать, будто ему предшествовали десятки репетиций. Однако по условиям проекта этого никак не могло быть. При этом исполнительницы действительно чувствовали друг друга.
По материалам: z-aya