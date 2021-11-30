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Лариса Долина поделилась секретом своего похудения, которое изменило ее жизнь

Лариса Долина поделилась секретом своего похудения, которое изменило ее жизнь
66-летняя певица Лариса Долина рассказала, как сбросила  лишние килограммы, и как это отразилось на ее жизни. Лариса Долина раскрыла секрет своего похудения в комментариях под новой фотографией. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram. Артистка опубликовала снимок, на котором она позирует в пиджаке розового цвета и светлом кроп-топе. На размещенном кадре волосы исполнительницы уложены волнами и собраны в пучок, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes.
Лариса Долина В ответ на один из комментариев фанатки знаменитость объяснила, что ей удалось сбросить лишние килограммы с помощью интервального голодания. «Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18-19 часов», — пояснила она. «Я поняла про себя, что мне теперь идут многие цвета! И, разумеется, осознание этого пришло тогда, когда я сбросила ненужные мне килограммы… Вы знаете, что я заметила? Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне не свойственную уверенность, что я- самая красивая в мире😂😂😂😂😂😂😂»— призналась Долина. Певица призналась, что теперь может носить яркую одежду. «Могу позволить себе сегодня облачаться в одежду вот таких ярких, обнадёживающих цветов и самой радоваться, что, вроде, красиво! Розовый цвет- цвет жизни, он означает романтичность, доброту, любовь, страстность… Чем он бледнее, тем сильнее выражение Любви…Розовый цвет вызывает чувство комфорта, успокаивает, избавляет от навязчивых мыслей», - заключила артистка.
Лариса Долина «Ларочка, тебе очень идёт и розовый тоже ❤️🔥», отметила Валерия. «Моя любимая. Розовый - бомба!»,  присоединилась Лена Ленина. «Лариса Александровна, Вы будто яркий розовый цветок среди суеты 👏👏👏🌺👌🌺», «Лариса Александровна, как радостно читать ваши мысли! Вдохновляюсь Вами! Вот, как нужно ценить и любить себя! Загляденье!♥️», «Сколько же в Вас силы воли !Просто сильная женщина !И это того стоит! 👏👏👏🔥🔥🔥», «Приветствуются новые прекрасные преображения!👏👏👏 Пусть они рождают новые настроения творить, радовать и радоваться!🔥🔥🔥», - осыпали комплиментами Долину поклонники. Отметим, что не так давно артистка приняла участие в шоу «Дуэты» на канале «Россия 1». Выступление Карины Кокс и Ларисы Долиной оказалось настолько гармоничным, что можно подумать, будто ему предшествовали десятки репетиций. Однако по условиям проекта этого никак не могло быть. При этом исполнительницы действительно чувствовали друг друга.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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