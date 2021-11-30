Ларису Долину расхвалила Ксения Собчак

Ксения Собчак высказалась о певице Ларисы Долиной. Ведущая и жрунластика не осталась в стороне от трагедии, потрясшей отечественный шоу-бизнес, – смерти Александра Градского. Журналистка, как выяснилось, тоже высоко ценила талант музыканта, о чем она поспешила рассказать подписчикам в Инстаграме, а заодно неожиданно рассыпалась в комплиментах к другой звезде эстрады — Ларисе Долиной. Телеведущая посетовала, что талант певицы в нашей стране недооценивают, а ведь она обладает уникальным голосом, сопоставимым с вокалом легендарных западных знаменитостей.Ксения Собчак «Как же горько, что мы сейчас идем совсем в другом направлении, а Долину большинство знает как исполнительницу «Погода в доме»… А ведь она многократный лауреат национальных музыкальных премий, я уже не говорю о ее джазовых выступлениях, это же абсолютно мировой уровень!», — возмутилась журналистка и посоветовала Ксения Собчак фолловерам найти полную запись концерта Долиной и Градского «Шлягеры уходящего века», прошедшего в 1997 году. Многие интернет-пользовались согласились с оценкой Собчак, однако нашлись и те, кто заподозрил Ксению в тайном умысле. В Сети предположили, что телеведущая неспроста вдруг принялась хвалить Долину и ее талант. Не исключено, что журналистка таким образом пытается задобрить исполнительницу, чтобы та согласилась стать очередной гостьей в ее YouTube-шоу. Не секрет, что звезда эстрады сейчас у всех на слуху благодаря ее кардинальному похудению, а также интернет-скандалам: ссоре с блогершей Валей Карнавал и войной за уникальность аккаунта в Инстаграме.