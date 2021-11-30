Леонид Якубович рассказал о закрытии своего шоу

Стало известно, что «Поле чудес» с ведущим Леонидом Якубовичем закрывается. Сегодня руководство Первого канала официально объявило о том, что шоу «Поле чудес» прекратит своё существование в привычном формате. Как стало известно, контракт с компанией «ВИД», занимавшейся выпуском проекта, продлен не был. Однако зрители не потеряют любимое шоу, а Леонид Якубович — работу. Уже в начале зимы 2022 года в сетке вещания появится программа «Наше поле чудес». Перезапуск шоу оказался возможен благодаря тому, что Первый канал купил права у компании CBS на создание русского аналога телевикторины Wheel Of Fortune. Ведущим новой версии передачи станет Якубович. Он положительно высказался о грядущих переменах.Леонид Якубович «Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — цитирует Якубовича пресс-служба Первого канала. Ранее Леонид Аркадьевич сказал журналистам, что рассматривает вариант ухода на пенсию. 75-летний звездный ведущий капитал-шоу уверен, что руководство канала сможет найти ему достойную замену. В прошлом году шоу «Поле чудес» отметило своё 30-летие. В честь этого события Якубович делился воспоминаниями о своем первом съемочном дне в проекте. Он рассказывал, что никак не мог совладать с нервами и был очень напряженным, ведьу него не было опыта работы перед камерой. После нескольких часов съемок Якубович решил, что эта работа ему не подходит, но его уговорили остаться — как видно, не зря.