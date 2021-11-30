Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году

Телеведущая Лера Кудрявцева запечатлела, как ее умница и красавица дочь Маша читает стихи у новогодней елки. Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает дочь. Звездные родители уже нарядили для Маши елку, чтобы создать ребенку праздничное настроение. Судя по всему, малышка потихоньку готовится к приходу Деда Мороза. А пока девочка выразительно читает стихи для папы и мамы, стоя возле пушистой красавицы. Лера Кудрявцева поделилась в личном блоге милым видео с дочерью. «Моя любовь 😍 Мария Игоревна ❤️❤️❤️»— подписала видео телеведущая. «🔥Гениальный ребёнок», восхитилась Лариса Гузеева. «Солнышко Машенька!!!👏🏻👏🏻👏🏻😄😇🌹», отметила Катя Лель. «Умничка😍❤️», присоединилась к похвалам Настасья Самбурская. «Умница Маша, такие сложные стихи запоминает!👏👏❤️», «Мария Игоревна, какой талант!!!👍», «Такие стихи длинные читает. Умница», «Прелесть какая❤️», «Какая умница! Сладкая!», «Какая Снежинка очаровательная! Чудо», «Умилительно!!!👏😍», «Молодец🔥», «Умничка», «Какая прелесть 😍 у Вас уже Ёлка 😍», «Какая хорошенькая и умненькая!!», «😍Боже, какая прелесть», «Какая сладкая девочка!!», «Какое чудо милейшее😍😍», «Талантливый человек талантлив во всем!!!👏 Лапуля Машуля❤️», — откликнулись поклонники в Instagram. К слову, Маша уже ходит в детский сад. Звездные родители выбрали один из лучших образовательных центров — гимназию имени Е. М. Примакова. Здесь обучение ведется в билингвальной среде.