Лукашенко уличил США, Британию и Польшу в намерении разрушить Евросоюз

Вадим Карасев

США и Великобритания при участии Польши планируют разрушить Евросоюз, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в минобороны страны на тему военной безопасности.



Белорусский лидер, в частности, обратил внимание на то, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в момент миграционного кризиса на границе страны отправился с визитом в Британию.

"Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал - в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз", - цитирует Лукашенко БелТА.

По его словам, американцам "не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними", а появление в ЕС своей валюты создало угрозу для доллара.



"Я уверен, что не случайно Великобритания вышла из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза, миллиарды долларов-евро — нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза", - резюмировал Лукашенко.

Как писал Ruposters, ранее премьер Польши обвинил и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что она своими действиями легитимизирует Лукашенко.