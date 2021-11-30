Лунный день сегодня 30 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — это не только новости о лунных фазах, но и набор советов от астрологов на все случаи жизни. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовила нам Луна в последний день осени.

Даже самые сильные духом Знаки Зодиака могут почувствовать себя далеко не самым лучшим образом. Луна сегодня лишена желания нам помогать, так что придется заранее настроиться на не самый продуктивный и приятный день. Советы экспертов помогут вам остаться на плаву.

Фаза Луны: начинается 26 лунный день. Убывающая Луна чувствует себя в Весах не самым лучшим образом, что спровоцирует появление переживаний. Ночное светило склонит многих из нас к бездумной жертвенности. Воля к победе и мотивация ослабнут. Многие не смогут бороться с вредными привычками и слабостями.

Магнитные бури 30 ноября: вероятность магнитной бури менее 1%, так как предыдущие несколько дней Солнце было предельно спокойным.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

отдых;благотворительность;духовные практики;пунктуальность;осторожность во всем.дальние поездки;ностальгия;покупки;решение юридических вопросов.

Энергетика дня имеет противоречивый характер, поэтому заниматься домашними делами эксперты сайта dailyhoro.ru не советуют. Если делать что-то через силу, заставляя себя, это сильно подпортит вам настроение. Первая половина дня будет особенно сложной, поэтому если у вас запланированы домашние дела, лучше заняться ими после работы. Направьте энергию на создание уюта, на общение с семьей. Так будет лучше.

Одежда и талисманы на этот вторник

В последний день осени стоит выбрать одежду зеленого, голубого или желтого цвета. Зеленый оттенок повышает физическую выносливость, голубой снимает стресс, а желтый повышает настроение и мотивацию.

Весы — Знак Воздуха, поэтому с описанной выше одеждой лучше комбинировать такие талисманы, как розовый кварц, лазурит, аметист, лунный камень. Отличным выбором будут украшения из платины.

Финансы и работа в 26 лунный день

Девиз этих лунных суток — осторожность и пунктуальность. Луна в Весах склоняет нас к хаосу. Все, кому присуща самодисциплина, вырвутся вперед, заняв лидирующие позиции. Займитесь рутинной работой без спешки и авантюр. Берегите свои силы, потому что они могут закончиться в самый неподходящий момент.





В вопросах, связанных с покупками, можно не рассчитывать на благосклонность звезд. Постарайтесь не тратить сегодня деньги. Если вдруг обстоятельства заставят вас это сделать, постарайтесь воспользоваться заговором на удачную покупку. С его помощью вы с меньшей вероятностью потратите деньги зря.

Любовь и общение 30 ноября

В этот вторник лучше не заводить серьезных разговоров со второй половинкой о совместном будущем. Дайте друг другу возможность заниматься своими делами. Не стоит говорить о своих чувствах, делать предложение руки и сердца. Нелишним будет показать своей второй половинке, насколько сильно вы ее любите, другим способом.

Влияние Луны помешает одиноким людям найти любовь или произвести правильное первое впечатление на понравившегося человека. Старайтесь не знакомиться сегодня. Если вам придется сделать это по воле судьбы, будьте собой.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Расслабление, медитация и творчество сегодня будут самыми благоприятными занятиями. Эксперты в области астрологии советуют не пытаться контролировать все вокруг, а позволить событиям идти своим чередом. Под влиянием Весов не нужно позволять себе думать о прошлом.

Очень важно сегодня избегать стрессов и серьезных физических и психологических нагрузок. Берегите себя и обязательно одевайтесь теплее, потому что на фоне стрессовых ситуаций можно заболеть. Что касается физической активности, то ее лучше временно приостановить.