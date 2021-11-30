Марина Разбежкина, Владислав Сурков, Анатолий Чубайс: Дуня Смирнова назвала представителей интеллектуальной элиты России

Вадим Карасев

В интервью с кинорежиссером и сценаристом Дуней Смирновой Ксения Собчак попросила ее назвать представителей интеллектуальной элиты сегодняшней России. Сначала Дуня замешкалась — вопрос явно застал ее врасплох. Но затем назвала несколько имен. Среди них было и имя ее супруга Анатолия Чубайса:

Анатолий Чубайс относится к ней, хотя сам склонен, на мой взгляд, недооценивать свои интеллектуальные возможности — он ставит очень многих интеллектуалов выше себя, ценит их гораздо выше себя.





Анатолий Чубайс

Затем она перечислила и других интеллектуалов. В их числе оказалась режиссер-документалист Марина Разбежкина, которую Смирнова назвала "одним из крупнейших русских интеллектуалов". Марина Разбежкина является основательницей и руководителем Школы документального кино и театра, откуда регулярно выходят лучшие режиссеры страны (в их числе — Валерия Гай Германика, Наталья Мещанинова и другие).

Попал в этот список и предприниматель и меценат Сергей Адоньев, который входит в список 200 богатейших россиян по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 700 миллионов долларов. Он был одним из спонсоров предвыборной кампании Ксении Собчак, когда она баллотировалась на пост президента России.

Следить за тем, как Сережа думает, — это отдельный вид деятельности. У меня иногда просто плавится матрица в голове,

— призналась Дуня.





Марина РазбежкинаСергей Адоньев

К представителям интеллектуальной элиты она также отнесла бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации Андрея Комарова, который активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, и журналиста Сергея Жданова, которого Смирнова назвала "специалистом по цифровой этике". Жданов является автором телеграм-канала "Чорт ногу сломит" и интернет-издания "Нож".





Андрей КомаровСергей Жданов

Когда Собчак сказала, что все перечисленные Смирновой — "люди не на виду", та внесла в список еще одного кандидата — российского политика и бывшего помощника Владимира Путина Владислава Суркова, который известен своей любовью к поэзии.





Кого из перечисленных Дуней Смирновой людей вы считаете интелллектуальной элитой?

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