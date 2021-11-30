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Маша Распутина купила мужа, уверена его бывшая жена

Маша Распутина купила мужа, уверена его бывшая жена
Виктория Захарова уверяет, что певица Маша Распутина дала взятку. Настоящая жена бизнесмена Виктора Захарова Елена в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявила, что брак певицы Маши Распутиной с ее мужем ненастоящий. «Это купленный брак. Дали пачку денег отцу Сергию, поэтому их обвенчали. Священник был прикупленный. Друг семьи. Прикормленный. Священник у них как член семьи. Он был на всех пьянках и в ресторанах», рассказала Елена Захарова.
Маша Распутина Как отметила Елена Захарова, сейчас священника сняли с работы. «Епархия сняла. Раньше у батюшки был дом деревянный и церковь. А теперь особняк кирпичный. А церковь так и осталась. Это все заметили и сняли его. Батюшка не чист на руку», — заметила Захарова. Ранее Маша Распутина рассказывала, что обвенчалась с Виктором Захаровым. При этом она уже после узнала, что вообще-то Виктор Захаров женат на другой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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