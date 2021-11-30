Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Машу Распутину назвали любовницей

Машу Распутину назвали любовницей
Экс-супруга мужа певицы Маши Распутиной жестко прошлась по ней. Настоящая жена бизнесмена Виктора Захарова, нынешнего супруга, как он уверяет, певицы Маши Распутиной, в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» нелестно высказалась об исполнительнице. «Я просто возмущена. Так оскорбить и полить грязью всю мою семью. И сына, и дочку, и меня. Кто мы такие. Что из себя представляем. Да мы люди в первую очередь. Кто ты такая вообще, Маша?», сказала Елена Захарова.
Маша Распутина Как отметила Захарова, Распутина ведет себя непорядочно. «Виктор, когда твоя любовница заткнется! Когда она перестанет говорить всякие гадости. Если они не твои дети, то они остаются моими детьми. Значит мне теперь надо бороться за их честь и достоинство», — заявила Елена Захарова. Ранее Маша Распутина негативно высказывалась о сыне Виктора и Елены Захаровых. Исполнительница считает, что он — наркоман.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лунный день сегодня 30 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 30 ноября 2021 года
Декада профориентации школьников, родителей и педагогов проходит в Забайкалье
Декада профориентации школьников, родителей и педагогов проходит в
В молодежном онлайн-форуме «Наследие» приняли участие более 30 тысяч человек
В молодежном онлайн-форуме «Наследие» приняли участие более 30 тысяч
Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» начнется 1 декабря
Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» начнется 1
Мастерские по стандартам Worldskills открылись в Кяхте (Республика Бурятия)
Мастерские по стандартам Worldskills открылись в Кяхте (Республика
В НАО начался VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В НАО начался VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Опубликована карта школьных спортплощадок Подмосковья, участвующих в проекте «Открытый стадион»
Опубликована карта школьных спортплощадок Подмосковья, участвующих в
DayZ вновь набирает популярность, игра получает пиковый онлайн
DayZ вновь набирает популярность, игра получает пиковый онлайн
Австралийская экспедиция направляется в Антарктиду, чтобы восстановить хижины путешественников 1912 года
Австралийская экспедиция направляется в Антарктиду, чтобы
Светлана Бондарчук показала снимок особенной дочери
Светлана Бондарчук показала снимок особенной дочери
Машу Распутину назвали любовницей
Машу Распутину назвали любовницей
Экс-избранница Павла Табакова сделала неожиданное признание по поводу их дочери
Экс-избранница Павла Табакова сделала неожиданное признание по поводу

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с AR-остеклением
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Алла Пугачева почтила память Александра Градского
Galaxy Digital выпустит облигации на сумму $500 млн
Galaxy Digital выпустит облигации на сумму $500 млн

Еще по теме

Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
Грандиозное возвращение на сцену Маши Распутиной с треском провалилось
Дочку Маши Распутиной госпитализировали после драки с братом
Первый канал опроверг смерть экс-супруга Маши Распутиной на съемках