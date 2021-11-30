Мастерские по стандартам Worldskills открылись в Кяхте (Республика Бурятия)

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в Кяхтинском районе открылись восемь мастерских по стандартам Worldskills, оснащенных учебно-производственным, учебно-лабораторным и методическим оборудованием. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Бурятия.

По направлениям «Искусство, дизайн и сфера услуг» созданы четыре мастерские по специальностям «ресторанный сервис» и «графический дизайн» (в Кяхте), «Поварское дело» и «Кондитерское дело» (в поселке Хоронхой). По направлению «Строительство» открыты четыре мастерские по специальностям «Электромонтаж» и «Бетонные строительные работы» (в Кяхте), «Кирпичная кладка» и «Малярные и декоративные работы» (в поселке Хоронхой).

Современная материальная база мастерских позволит создавать и реализовывать гибкие, адаптивные, практико-ориентированные образовательные программы по наиболее востребованным и перспективным компетенциям и профессиям, готовить специалистов, востребованных для экономики Республики Бурятия, проводить демонстрационный экзамен и принимать на своей площадке региональные соревнования WorldSkills Russia.