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Мать с сыновьями нашла на берегу реки бутылку, в которой было спрятано письмо от школьников из прошлого

Мать с сыновьями нашла на берегу реки бутылку, в которой было спрятано письмо от школьников из прошлого

Мать с сыновьями прогуливались по берегу уэльской реки. Во время прогулки они нашли бутылку, внутри которой скрывалось письмо. Чтобы попасть на побережье, бутылке с посланием пришлось проплыть около десяти километров.

Кэт с сыновьями прогуливались у реки Клвид и заметили как на суше от солнечных лучей поблескивала бутылка. Сначала семья подумала, что это пластик, который нужно выбросить в мусорный бак. Когда они подобрали находку, увидели, что внутри находится послание.

«Мы были растеряны и удивлены, ведь поняли, что внутри ценное послание. Для моих детей – это мечта, ведь они нашли нечто интересное и могут самостоятельно открыть емкость, чтобы прочесть послание» – рассказала Кэт.

Они не стали вскрывать бутылку на берегу, а забрали ее с собой. Дома выяснилось, что письмо было написано школьниками зимой 1985 года. Послание очень хорошо сохранилось.

Фото Cat Hibbert

В письме рассказывалось о том, что ребята прогуливались вдоль водоема и бросили емкость недалеко от поселения Клокаеног.

«Будьте добры, если вы нашли это послание, отправить его по адресу или сделать звонок, и скажите, что вы нашли его» – писалось на бумаге.


Кроме прописанной в письме даты были другие признаки, указывающие на то, что прошло много лет. Номер телефона включал всего 4 цифры. Менять номера на 5-ти и 6-ти значные начали как раз в то время. Также ребята указали, что они являются учениками третьих и четвертых классов.

Фото Cat Hibbert

Женщина хотела выяснить, где же побывала эта емкость за столько продолжительный период. А после увидела, что ее дети хотят связаться с теми, кто бросил бутылку в реку.

«Я разместила посты в социальных сетях, чтобы это помогло нам найти отправителей».

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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