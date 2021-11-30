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Метель, снег и сильный ветер ожидается в Иркутской области 1 декабря

Метель, снег и сильный ветер ожидается в Иркутской области 1 декабря

1 декабря синоптики прогнозируют в Иркутской области местами метели, снег. Ветер усилится до 20 метров в секунду. На дорогах — снежный накат и гололед. В Иркутске осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -9 градусов, днём около 0.

Неблагоприятный прогноз доведен до дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб. ГУ МЧС России по Иркутской области рекомендует автовладельцам учитывать состояние дорог и условия видимости. При снежном накате следует быть осторожным и водителям транспортных средств, и пешеходам. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. При получении предупреждения об усилении ветра будьте готовы к возможным плановым отключениям электроэнергии.

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По материалам: irk

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