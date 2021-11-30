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Минфин США: правила FATF согласуются с нормами FinCEN касательно регулирования криптовалют

Минфин США: правила FATF согласуются с нормами FinCEN касательно регулирования криптовалют


Министр финансов США Джанет Йеллен в ответ на запрос сенатора Пэта Туми заявила, что правила FATF согласуются с нормами FinCEN в отношении криптоиндустрии и являются лишь рекомендациями.



«Хорошие новости: Йеллен говорит, что недавние руководящие положения FATF в отношении криптовалют согласуются с правилами FinCEN. То есть, они не распространяются на “производителей аппаратных кошельков, провайдеров некастодиальных кошельков, разработчиков ПО или майнеров”, которые не берут на себя хранение средств», — прокомментировал документ исполнительный директор Coin Center Джерри Брито.



«Она также подчеркивает, что руководящие положения — всего лишь руководящие положения, не являющиеся обязательными к исполнению», — добавил Брито.


Ранее организация по продвижению и защите интересов индустрии Coin Center назвала угрозой нормы регулирования криптотранзакций от FinCEN, включая планы по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Изменения предполагают сбор персональной информации о сторонах сделок и транзакциях клиентов криптовалютных компаний.


Напомним, в октябре FATF опубликовала пересмотренную и доработанную версию руководящих положений для криптовалютной индустрии. 


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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