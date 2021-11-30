Минфин США: правила FATF согласуются с нормами FinCEN касательно регулирования криптовалют

Министр финансов США Джанет Йеллен в ответ на запрос сенатора Пэта Туми заявила, что правила FATF согласуются с нормами FinCEN в отношении криптоиндустрии и являются лишь рекомендациями.

1/ Good news: Sec. Yellen says recent FATF guidance on cryptocurrency is consistent with FinCEN regulation, i.e. that it does not cover "hardware wallet manufacturers, providers of unhosted wallets, software developers, or miners" who don't take custody of funds. pic.twitter.com/SFXBDAkRWQ — Jerry Brito (@jerrybrito) November 30, 2021

«Хорошие новости: Йеллен говорит, что недавние руководящие положения FATF в отношении криптовалют согласуются с правилами FinCEN. То есть, они не распространяются на “производителей аппаратных кошельков, провайдеров некастодиальных кошельков, разработчиков ПО или майнеров”, которые не берут на себя хранение средств», — прокомментировал документ исполнительный директор Coin Center Джерри Брито.

2/ She also makes it a point to say that guidance is just guidance and not binding on jurisdictions.



This is all from her answers to questions for the record put to her by @SenToomey. You can see the whole document here: https://t.co/1SDk3dDMp1 — Jerry Brito (@jerrybrito) November 30, 2021

«Она также подчеркивает, что руководящие положения — всего лишь руководящие положения, не являющиеся обязательными к исполнению», — добавил Брито.

Ранее организация по продвижению и защите интересов индустрии Coin Center назвала угрозой нормы регулирования криптотранзакций от FinCEN, включая планы по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Изменения предполагают сбор персональной информации о сторонах сделок и транзакциях клиентов криптовалютных компаний.

Напомним, в октябре FATF опубликовала пересмотренную и доработанную версию руководящих положений для криптовалютной индустрии.

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