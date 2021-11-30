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Мнение: падение акций майнинговых компаний открыло возможности их покупки

Мнение: падение акций майнинговых компаний открыло возможности их покупки


Инвесторы рассматривают публичные майнинговые компании в качестве аналога вложениям в ведущие криптовалюты. Недавняя распродажа их акций создала возможности для покупки, пишет CoinDesk со ссылкой на аналитика DA Davidson Кристофера Брендлера.


В октябре биткоин и Ethereum обновили исторические максимумы на отметках выше $67 000 и $4400 соответственно. Согласно отчету ForkLog, месяц оказался позитивным и для майнеров.


Данные: аналитический отчет ForkLog.

26 ноября котировки первой криптовалюты упали ниже отметки $55 000, цена Ethereum откатилась в район $4000. В своей аналитической записке Брендлер отметил, что негативная динамика наблюдалась в акциях майнинговых компаний.


По его мнению, хотя на котировки повлиял и откат биткоина, и общее ухудшение настроений на финансовых рынках, свой вклад могла внести перекупленность по ценным бумагам. Аналитик добавил, что в целом финансовые показатели майнеров «остаются фантастическими».


Брендлер выделил в качестве своего фаворита в стратегии Buy&Hold провайдера блокчейн-хостинга Core Scientific. В июле он объявил о планах стать публичной компанией через обратное слияние со SPAC Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. 


Потенциал роста аналитик увидел также в акциях Hut 8 и Argo Blockchain.


Напомним, 16 ноября Marathon сообщила о расследовании SEC. На премаркете бумаги майнинговой компании оценивались приблизительно на 27% ниже цены закрытия.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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