Муж Светланы Бондарчук в шоке от интервью с Собчак

Супруг светской львицы Светланы Бондарчук раскритиковал Ивлееву и Собчак. В начале сентября Ксения Собчак взяла интервью у Насти Ивлеевой. Шоу тогда собрало миллионы просмотров, а также тысячи восторженных отзывов. Однако были и те, кто скептически отнесся к подобной популярности, считая, что это показатель победы дурновкусия. Так, муж Светланы Бондарчук остался неприятно удивлен поведением популярной блогерши, которая в беседе с Ксенией Собчак часто употребляла нецензурные слова. А ведь звезда обросла солидной армией поклонников и является примером для молодого поколения. «Мне Сережа говорит: «Свет, ну как же это возможно? Вот вышла программа с Ивлеевой. Я посмотрел и как будто в тюрьме побывал. Люди говорят в Эрмитаже матом! А ведь у них миллионы просмотров!» — негодовала светская львица.Светлана Бондарчук с мужем Светлана и сама ведет собственное YouTube-шоу, однако с грустью отмечает: такими просмотрами, как у конкурентки, она вряд ли сможет когда-либо похвастаться. «Я понимаю, что мы не можем собрать миллионы именно по этой причине. Мы по-другому себя ведем», — делилась блондинка. При этом 52-летняя Бондарчук не хочет поступаться моральными принципами ради популярности в Сети. Такой позиции она придерживалась и в период работы над глянцевым журналом, где выступала главным редактором. «Я всегда могла уйти в желтизну и повысить рейтинг в моменте, — уверяет Светлана. — Но я, когда пришла в «Hello!», сказала: «Ребята, будет более тернистый путь, но мы его пройдем. Не будем заниматься разоблачением». Мне кажется, мы все равно воспитываем, даем возможность людям понять, что есть и другое общение, другие YouTube-каналы. Это непросто. Мне сложнее рекламу затащить, потому что мы не делаем искусственный прирост просмотров. Мне нравится, что я за каждого подписчика отвечаю. А когда другие собирают миллионы… Почему они это делают? Потому что как бы на игле, они управляют сознанием миллионов людей и не только детей».