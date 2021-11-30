Надежда Михалкова пришла на открытие ГУМ-катка с мамой, детьми и племянницей

35-летняя актриса Надежда Михалкова устроила активный семейный отдых на главном катке страны. Она взяла собой не только своих детей, но и дочку сестры Анны, а также маму Татьяну Михалкову. Надежда Михалкова воспитывает двоих детей: 10-летняя дочь Нину и 8-летнего сына Ивана от режиссера Резо Гигинеишвили. Младшая Михалкова посетила вместе с детьми открывшийся в Москве ГУМ-каток. Надежда взяла с собой и свою племянницу Лиду, пока ее мама занята на съемках. Надежда выбрала для похода на каток узкие джинсы и белоснежную искусственную шубку. Ее образ эффектно дополнил модный нынче платок в стиле «а-ля русс». На одном из снимков актриса запечатлелась с Ниной и Иваном.Надежда Михалкова с детьми Ниной и Иваном На другом фото Надежда позирует с сыном и 8-летней Лидией, дочерью Анны Михалковой. Ваня и Лида учатся в одном классе и даже сидят за одной партой. Сестры Михалковы очень дружны и часто проводят время вместе.Надежда Михалкова с сыном Иваном и племянницей Лидией «Каждый год не верится, что он подходи к концу и первым напоминанием об этом становится открытие @gum.katok и сказка в которую попадаешь как ребёнок. Ну а мне видимо суждено ещё пару лет приносить поясницу в жертву чтобы удержать всех детей нашей семьи на льду, да мне не жалко, если что, обращайтесь», - отметила Надежда Михалкова. «Какие уже большие твои деточки Надя!♥️🌺», «Чудесная семья!!», «Настоящую породу вот прям ничем не испортишь: какие же красивые люди эти Михалковы!», «Классные!🔥», «Супер, фото атмосферное. Чудесная Москва !», «Очень красивое фото! Дети - засмотренье!», - пишут поклонники в комментариях. Кстати, компании дочери и внукам составила Татьяна Михалкова. Она поделилась фото и впечатлениями от семейного похода на каток.Татьяна Михалкова «Волшебный вечер!!!! Каток на Красной площади от Bosco!!!! Это стало уже доброй традицией. Огни, выступление Навки, масса друзей, угощения, потрясающая атмосфера праздника, радости, приближение Нового Года и Рождества!!!»,- написала Татьяна в Instagram. Напомним, Надежда Михалкова научилась кататься на коньках еще в прошлом сезоне «Ледникового периода». Актриса в паре с Максимом Марининым продержалась до пятого этапа шоу Первого канала. Кстати, Надежда реализует себя не только в качестве актрисы, но и пробует силы как продюсер и режиссер. Недавно она завершила съемки сериала «Номинация».