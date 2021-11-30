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Наталья Рудова высказалась о скандале с Димой Биланом

Наталья Рудова высказалась о скандале с Димой Биланом
38-летняя актриса Наталья Рудова прокомментировала громкий скандал с артистом. Исполнитель хита «Ночной хулиган» неудачно выступил на свадьбе в Казахстане. Победитель «Евровидения-2008» вышел на сцену в нетрезвом виде. Дима исполнял песни, едва держась на ногах. Это видео сразу же разлетелось по Сети, после чего многие раскритиковали певца. Сам Дима решился на откровенный разговор с поклонниками. Он пояснил, что слишком сильно устал, что ему скоро 40 лет, а его «колбасит». При этом подопечный Яны Рудковской выражался несколько спутано, его мысли опережали одна другую, и многие предположили, что он снова находился под воздействием алкоголя. Звезду сериала «Универ» шокировала эта ситуация. Ее возмутило, с какой легкостью люди принялись травить музыканта. «Вот никто, никто из вас никогда не напивался, все такие святые? А вот Димочка, понимаете, напился, и всё!» — эмоционально заявила Наталья.
Дима Билан Она заверила, что артист не совершил никакого преступления. «Как он мог, просто как будто он кого-то убил. Вы серьезно? Ну бывает, человек устает — это нормально, мы все люди. Просто бесит!» — отметила Рудова. Телезвезда ответила всем тем, кто считает, что Дима не должен был пренебрегать своими обязанностями, а позволить расслабиться только потом. «А учителя, врачи и сантехники не знают, что они на работе? У любого человека может это случиться, любому человеку может быть плохо. Но только популярных людей хотят сжечь на костре всеобщего недоумения!» — пояснила актриса. Она отметила, что всегда известные люди привлекают максимум внимания. «Их пытаются подловить на чем-то. Ждут, когда оступятся, именно ждут и хотят. Хлеба и зрелищ», — рассказала Рудова. Певица Зара тоже поддержала Диму Билана. Артистка заверила, что искренне восхищается смелым поступком музыканта. Известных деятелей культуры шокировала смерть Александра Градского. Один из наставников шоу «Голос» выразил свои соболезнования семье маэстро.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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