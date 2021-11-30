Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Сегодня, 00:15
Певец Николай Басков кардинально изменился. Популярный артист, известный своим прекрасным академическим вокалом, решил вдруг разрушить шаблоны. Всегда придерживавшийся определенных стандартов во внешности, Николай Басков предстал на фото в микроблоге в неожиданном и даже провокационном виде. Николай Басков сделал татуировку на шее в виде кубка, а ногти выкрасил в яркий цвет. «Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов», — призвал подписчиков Николай Басков. Этой публикацией он спровоцировал целую дискуссию по поводу того, как надлежит выглядеть звезде, носящей звание «Золотого голоса России».
Николай Басков Николая Баскова одни обвиняют в скатывание в Милохина и Моргенштерна, другие же отстаивают право певца на эксперименты с внешностью. «Николай, вас покусал Милохин?», «Скорее, Шпак», «Некрасиво. Все-таки золотой голос! Соответствуй!», «А что не соответствует? 21 век, почему он должен подделываться под стандарты? Чем он не соответствует Золотому голосу России?», «Моргенштерн рулит, мир сходит с ума», — обсудили в Сети.
По материалам: z-aya