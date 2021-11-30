Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники

Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Певец Николай Басков кардинально изменился. Популярный артист, известный своим прекрасным академическим вокалом, решил вдруг разрушить шаблоны. Всегда придерживавшийся определенных стандартов во внешности, Николай Басков предстал на фото в микроблоге в неожиданном и даже провокационном виде. Николай Басков сделал татуировку на шее в виде кубка, а ногти выкрасил в яркий цвет. «Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов», — призвал подписчиков Николай Басков. Этой публикацией он спровоцировал целую дискуссию по поводу того, как надлежит выглядеть звезде, носящей звание «Золотого голоса России».
Николай Басков Николая Баскова одни обвиняют в скатывание в Милохина и Моргенштерна, другие же отстаивают право певца на эксперименты с внешностью. «Николай, вас покусал Милохин?», «Скорее, Шпак», «Некрасиво. Все-таки золотой голос! Соответствуй!», «А что не соответствует? 21 век, почему он должен подделываться под стандарты? Чем он не соответствует Золотому голосу России?», «Моргенштерн рулит, мир сходит с ума», — обсудили в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Сергей Лазарев показал свое шикарное тело
Сергей Лазарев показал свое шикарное тело
Кристина Орбакайте ревнует бывшего мужа
Кристина Орбакайте ревнует бывшего мужа
Сергей Соседов разнес Вику Цыганову
Сергей Соседов разнес Вику Цыганову
Ксения Собчак позавидовала жене Чубайса
Ксения Собчак позавидовала жене Чубайса
CD Projekt RED: планы по обновлению Cyberpunk 2077 и результаты за квартал
CD Projekt RED: планы по обновлению Cyberpunk 2077 и результаты за
ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass в России прямо сейчас
ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass в России прямо сейчас
Кроссовер с шестью играми стартовал в Dead Cells с бесплатным обновлением
Кроссовер с шестью играми стартовал в Dead Cells с бесплатным
Dauntless получит обновление до Xbox Series X | S уже на этой неделе
Dauntless получит обновление до Xbox Series X | S уже на этой неделе
Итальянский гинеколог "исцелял" женщин с помощью своего пениса
Итальянский гинеколог "исцелял" женщин с помощью своего
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с AR-остеклением
Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с

Топ на сегодня

Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года
Новый год 2022: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Новый год 2022: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Мария Солодар: биография, семья, личная жизнь, бизнес (фото)
Мария Солодар: биография, семья, личная жизнь, бизнес (фото)
Битва платьев: Флоренс Пью против Эддисон Рэй
Битва платьев: Флоренс Пью против Эддисон Рэй
Особенности ремонта суппортов
Особенности ремонта суппортов

Еще по теме

Николай Басков показал ракушку между ног своим поклонникам
Фото Баскова с семьей собрало тысячи лайков
Басков не планирует веселиться в свой 43-й день рождения
Николай Басков попал в список доверенных лиц Владимира Путина