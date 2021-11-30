Николая Баскова покусал Даня Милохин, уверены поклонники

Певец Николай Басков кардинально изменился. Популярный артист, известный своим прекрасным академическим вокалом, решил вдруг разрушить шаблоны. Всегда придерживавшийся определенных стандартов во внешности, Николай Басков предстал на фото в микроблоге в неожиданном и даже провокационном виде. Николай Басков сделал татуировку на шее в виде кубка, а ногти выкрасил в яркий цвет. «Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов», — призвал подписчиков Николай Басков. Этой публикацией он спровоцировал целую дискуссию по поводу того, как надлежит выглядеть звезде, носящей звание «Золотого голоса России».Николай Басков Николая Баскова одни обвиняют в скатывание в Милохина и Моргенштерна, другие же отстаивают право певца на эксперименты с внешностью. «Николай, вас покусал Милохин?», «Скорее, Шпак», «Некрасиво. Все-таки золотой голос! Соответствуй!», «А что не соответствует? 21 век, почему он должен подделываться под стандарты? Чем он не соответствует Золотому голосу России?», «Моргенштерн рулит, мир сходит с ума», — обсудили в Сети.