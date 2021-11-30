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Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC

Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC


Подписка Game Pass для PC изначально воспринималась игроками в качестве дополнения к подписке на Xbox, но сейчас ее сложно считать таковой. В Game Pass на PC доступно практически столько же игр, сколько и на Xbox — порядка 400 штук. При этом попадают в Game Pass на PC и некоторые проекты, которые не выходят на Xbox, либо появляются на Xbox спустя несколько месяцев.

Ноябрь стал отличным месяцем для Game Pass на PC, и Microsoft решила напомнить игрокам, какие проекты были добавлены в подписку, представив новый трейлер. Next Space Rebels, Exo One, Mortal Shell, Minecraft, Forza Horizon 5, Football Manager 2022 — эти и многие другие игры пополнили подписку Game Pass на PC.


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Напомним, что всего в подписке Game Pass Ultimate игрокам доступно уже более 500 разных игр.

Game Pass для PC предлагается в качестве отдельной подписки и является частью Game Pass Ultimate.

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По материалам: newxboxone

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