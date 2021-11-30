Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, которая рассказывает нам о том, что нас ждет в будущем. Эксперты в этой области поделились свои мыслями относительно этого вторника. Пришла пора узнать, каким будет последний день осени.

В целом этот день можно назвать слегка беспокойным. Числа не в духе, поэтому всем нам необходимо чуть больше внимательности. Главные опасности сегодня нас ждут в сферах финансов и информации. Именно поэтому эксперты советуют сегодня проводить информационную чистку.

Число-покровитель 30 ноября 2021 года

Чтобы понять, каким будет второй день недели, важно узнать число-покровитель этого дня. На помощь придут простые расчеты: нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним 2 — порядковый номер вторника. 3+0+1+1+2+0+2+1+2=12. 1+2=3.

Тройка — число нематериальное, поэтому сегодня наши мысли от работы и бизнеса уйдут в сторону поиска смысла жизни и в целом обретут нематериальный вектор. Люди станут менее жадными, но зато у них появятся новые ценности. Число 3 олицетворяет собой победу содержания над формой. Очень важно в этот день показывать себя миру с лучшей стороны, но начинать нужно не с внешности, а с поступков. Главный символ этого дня — змея. Мудрая, осторожная и рассудительная, она олицетворяет собой все то, что содержится в Тройке. Она указывает на то, что знания и опыт имеют самую большую ценность.





События 30 ноября из прошлого

30 ноября 1609 года Галилео Галилей составил первую в мире карту лунной поверхности. В этот же день, но в 1876 году был создан первый в мире трансформатор. Сегодня и вам удастся сделать что-то важное, если вы будете заниматься тем, что любите.

30 ноября 1952 года был открыт памятник Римскому-Корсакову. Тройка поощряет желание людей отдавать почести тем, кого они уважают. Если кто-то внес большой вклад в то, что вы имеете сейчас, не забудьте поблагодарить этих людей от всей души.

30 ноября 1954 года американка Энн Ходжес была ранена осколком метеорита, упавшего недалеко от нее. Это единственный случай, известный истории, когда иноземный объект ранил человека. Тройка любит случайности, поэтому сегодня вероятность подобного события максимальна.

Советы нумерологов на этот вторник

Старайтесь творить добро в любом его проявлении. Делайте людям комплименты, помогайте близким, поддерживайте окружающих словом. На данном этапе это будет лучшей моделью поведения.

Настало время ступить на путь саморазвития, но не физического, а духовного. Вполне возможно, что сегодня многие из нас встретятся с теми, кто очень сильно повлияет на наше мировоззрение. В такие дни вы можете найти нового друга, соратника, духовного наставника.

Старайтесь переходить от слов к действиям. Если вы давали обещания относительно этого дня, их необходимо выполнить в полном объеме. В противном случае Тройка можно послать вам испытания за нечестность.

Это отличный день для перевода отношений на новый уровень. Сегодня можно признаваться в любви, знакомиться с родителями второй половинки, планировать свадьбу. Полезной будет небольшая эмоциональная встряска. Можно сходить вместе в незнакомое место, чтобы развлечься.

День идеально подходит для расставания с ненужными вещами. Можно выбрасывать старый хлам на помойку. Нормальные, но надоевшие вещи можно пожертвовать малоимущим семьям. Это привлечет много удачи и поможет вам очистить свою карму.

Талисманы удачи на 30 ноября

В этот день огромной силой будут обладать духовные и религиозные талисманы типа крестика. Также полезными станут вещи, подаренные вам близкими людьми.

Руна Беркана. Она олицетворяет душевное спокойствие и физическую силу. Это идеальная руна в такой день, как сегодня. Вот как она выглядит:



