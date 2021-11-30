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Off-duty: Ирина Шейк в образе total black на прогулке в Нью-Йорке

Off-duty: Ирина Шейк в образе total black на прогулке в Нью-Йорке

В последнее время мы перестали следить за тем, как дела у Ирины Шейк в Нью-Йорке! А своим привычкам 35-летняя модель не изменяет — регулярные прогулки по-прежнему в ее расписании и по-прежнему приковывают внимание папарацци. На прошлой неделе, когда отмечался День благодарения, Ирину даже заметили в компании ее бывшего возлюбленного Брэдли Купера, от которого она родила дочь Лею. Знаменитости, у которых нет никаких споров о совместной опеке, решили провести праздник вместе с ребенком.

Ну а вчера Ирину уже заметили на прогулке в одиночестве. Шейк решила утеплиться, надев водолазку и пальто, а заодно и не привлекать излишнего внимания, прикрыв лицо бейсболкой.


Ирина Шейк

Судя по тому, что Шейк везла пустую коляску, на улицу она снова вышла по делам, связанным с Леей. Так как Ирина и Брэдли делят опеку пополам, они части встречаются, чтобы передать ребенка друг другу, кроме того, Лея уже ходит на подготовительные занятия в школу, где изучает и русский язык.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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