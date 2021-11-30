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Официально: дату релиза Vampire: The Masquerade – Swansong сдвинули на 19 мая 2022 года

Официально: дату релиза Vampire: The Masquerade – Swansong сдвинули на 19 мая 2022 года


Издатель Nacon и разработчик Big Bad Wolf официально сообщили о решении сдвинуть дату релиза игры Vampire: The Masquerade – Swansong. До выхода игры оставалось еще несколько месяцев, ее планировали выпустить в феврале 2022 года. Тем не менее, разработчики приняли решение перенести релиз проекта. Новая дата релиза Vampire: The Masquerade – Swansong: 19 мая 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

В своем сообщении, разработчики игры Vampire: The Masquerade – Swansong отмечают, что им нужно больше времени, чтобы выпустить финальный продукт.


В игре Vampire: The Masquerade – Swansong предстоит взять под свой контроль трех вампиров, каждый из которых имеет свои силы. Сама игра представляет собой нарративное RPG, выбор игрока влияет на будущее.


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По материалам: newxboxone

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