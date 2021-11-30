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Официально: Rubber Bandits добавят в Game Pass в день релиза

Официально: Rubber Bandits добавят в Game Pass в день релиза


На этой неделе, 2 декабря, состоится релиз игры Rubber Bandits. Разработчики сегодня представили трейлер, в котором отметили, что сразу после релиза проект будет доступен в подписке Game Pass на Xbox One и Xbox Series X | S.

Rubber Bandits — это многопользовательская игра (есть возможность играть одному), которая предлагает соревновательные и кооперативные режимы. При этом предусмотрена возможность совместной игры не только по сети, но и за одной приставкой.

В игре Rubber Bandits предстоит взять на себя роль одного из бандитов в костюме, который должен украсть как можно больше в различных локациях: банк, казино, музей и так далее. Помимо воровства, нужно мешать другим бандитам. В игре представлено более 20 видов оружия, от багета до гранатомета.

Rubber Bandits

Погрузитесь в безумную атмосферу весёлой потасовки с Rubber Bandits! Грабьте, разносите всё кругом и хватайте как можно больше добычи! Выбирайте персонажа, хватайте оружие и готовьтесь к весёлым битвам, основанным на физике. Избегайте смертельных ловушек, сбивайте с ног соперников, убегайте от копов — сделайте всё, чтобы совершить идеальное преступление! И не забудьте мешок для добычи!
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По материалам: newxboxone

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