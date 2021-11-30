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Ольга Бузова ради съемок сбежала из больницы

Ольга Бузова ради съемок сбежала из больницы
Ведущей и певице Ольге Бузовой пришлось вернуться в клинику. Насыщенному расписанию Ольги Бузовой могут позавидовать многие ее коллеги: артистка постоянно задействована на съемках или гастролирует. Вот только в последнее время проблемы со здоровьем все чаще вносят коррективы в планы звезды. Так, на прошлой неделе она оказалась в больнице из-за травмы руки. Боль была настолько сильной, что певице пришлось отложить все дела и пройти реабилитацию. Курс, прописанный врачами, был прерван лишь в пятницу, когда Ольга уехала из больницы ради съемок в шоу «X-Фактор». Отработав в прямом эфире четыре часа, а после встретившись с членами семьи, в понедельник Бузова вернулась в клинику. «Не теряйте меня. Я снова в больнице. Чтобы не мучать вас роликами из процедурных кабинетов, я снова пропадаю на несколько дней. Буду восстанавливать ручку», — поделилась артистка.
Ольга Бузова Напомним, что у певицы диагностировали защемление нерва на правой руке. Из-за этого Ольга не может двигать кистью. Долгое время артистка пыталась работать, превозмогая боль, но позднее стало очевидно, что это невозможно. Это далеко не первый случай, когда у Бузовой возникают проблемы со здоровьем. Пару месяцев назад у артистки и вовсе пропал голос. Случилось это накануне ее сольного концерта в Москве. Ольга делала все возможное, чтобы восстановиться, но выступление все равно отменили из-за ковидных ограничений. Поклонники уверены, что недомогания возникают у звезды из-за слишком насыщенного рабочего графика. Певица и сама подчеркивает, что работает на износ, но иначе не может, ведь она искренне любит то, чем занимается.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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