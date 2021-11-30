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Опубликована карта школьных спортплощадок Подмосковья, участвующих в проекте «Открытый стадион»

Опубликована карта школьных спортплощадок Подмосковья, участвующих в проекте «Открытый стадион»

Опубликована карта школьных спортивных площадок Подмосковья, участвующих в проекте «Открытый стадион», сообщает пресс-служба Правительства Московской области. 

На сегодняшний день 103 спортивных объекта на территории 29 городских округов доступны для любителей активного отдыха на свежем воздухе. Посетители стадионов могут пользоваться всей их инфраструктурой: беговыми дорожками, уличными тренажерами, футбольными полями и площадками для игры в волейбол и баскетбол. Для каждой спортплощадки установлено время, когда ее могут посещать жители, и единые правила поведения.

В рамках реализации проекта планируется до конца 2022 года открыть для жителей 300 школьных площадок по всему Подмосковью.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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