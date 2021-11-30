Открыт сверхгорячий газовый гигант, который готовится упасть на свою звезду

Вадим Карасев

Астрономы обнаружили планету, которая обращается вокруг звезды TOI-2109, расположенной в 861 световом году (около 2,4 млн. км) от нас в созвездии Геркулеса. Планета оказалась газовым гигантом с самым коротким периодом обращения среди планет своего типа. Она также занимает второе место по температуре среди всех известных экзопланет.

Планета, получившая обозначение TOI-2109b, была открыта космический телескопом TESS. Затем ее существование было подтверждено методом лучевых скоростей при помощи нескольких наземных телескопов. Ее звезда примерно на 50% больше по размеру и массе по сравнению с Солнцем. А сама планета TOI-2109b примерно в пять раз больше массы Юпитера и в 1,35 раза больше его радиуса. Она обладает чрезвычайно коротким периодом обращения – всего 0,67 суток (16 часов).

Из-за чрезвычайно узкой орбиты и близости к своей звезде дневная сторона планеты разогревается, по оценке ученых, примерно до 3500 кельвинов, как маленькая звезда. Это делает планету второй среди обнаруженных на сегодняшний по температуре. «Между тем яркость ночной стороны планеты ниже чувствительности данных TESS, что вызывает вопросы о том, что на самом деле там происходит, – говорит астроном Ави Шпорер из Института астрофизики и космических исследований Кавли при Массачусетском технологическом институте. – Температура там очень низкая, или планета каким-то образом забирает тепло с дневной стороны и переносит его на ночную?».

Ави Шпорер и его коллеги полагают, что TOI-2109b находится в процессе «орбитального распада» - он приближается к своей звезде со скоростью от 10 до 750 миллисекунд в год, быстрее, чем любой из наблюдаемых горячих Юпитеров. «Через год или два, если нам повезет, мы сможем обнаружить, как планета приближается к своей звезде, – говорит астроном Ян Вонг из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. – В течение нашей жизни мы не увидим, как планета упадет на свою звезду. Но дайте ей еще десять миллионов лет, и этой планеты может не стать».

Исследование опубликовал Astronomical Journal.