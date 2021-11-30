Памяти Вирджила Абло: как он стал одним из самых влиятельных дизайнеров и каким его запомнили коллеги

Вадим Карасев

Вчера вечером стало известно, что креативный директор мужской линии Louis Vuitton и основатель бренда Off-White Вирджил Абло умер от редкого онкологического заболевания — ангиосаркомы сердца. Ему был 41 год. Свой диагноз дизайнер скрывал, поэтому для широкой публики его смерть стала внезапной, а оттого еще более шокирующей. При жизни творчество Абло вызывало полярные мнения: его или сильно ругали, или едва ли не боготворили. Но даже его критики признавали — Абло является одним из самых популярных и влиятельных дизайнеров своего поколения, который возвел хайп в культ и по-новому посмотрел на уличную моду. В память о дизайнере собрали его самые яркие работы, цитаты и воспоминания о нем и соболезнования тех, кто знал Абло лично.





Вирджил Абло

Вирджила Абло называют дизайнером, но сам он предпочитал называть себя художником. Его творческие работы выходили далеко за пределы подиума — он был музыкальным продюсером, композитором, диджеем, архитектором. Уже по этому перечню профессий можно понять, что Абло был фантастически работоспособным. Узнав свой диагноз два года назад, он не снизил темп работы и вплоть до последнего времени регулярно появлялся на публике, так что многие даже недоумевают, когда дизайнер еще находил время, чтобы заниматься лечебными процедурами.

Абло родился в семье эмигрантов из Ганы в Рокфорде (штат Иллинойс). Диплом он получил по специальности "гражданское строительство и архитектура", а карьеру начал в музыкальном бизнесе — работал в команде Канье Уэста креативным директором его рекламного агентства Donda, а потом арт-директором совместного альбома Канье с Джей-Зи Watch the Throne.





Канье Уэст и Вирджил Абло





Вирджил Абло

Тогда же у Абло возникла идея создать свой собственный бренд. Так в 2013 году появляется марка Off-White, за вещами которой скоро будут гоняться хайпбисты всего мира. Коллаборации станут регулярными в творчестве Абло, причем возникать эти союзы будут в самых разных сферах. Дизайнер перепридумывал кроссовки Nike, выпускал мебель для Ikea и сотрудничал с неоконцептульной художницей Дженни Хольцер.





Коллекция Вирджила Абло для Ikea

2018 год стал годом настоящего триумфа Абло. Он стал первым темнокожим дизайнером, которого назначили креативным директором Louis Vuitton (Абло возглавил мужское направление), журнал Time включил его в список ста самых влиятельных людей в мире, а Off-White в рейтинге аналитической платформы Lyst обогнал Gucci как самый популярный бренд в мире.





Мода в исполнении Абло всегда граничила с художественным искусством, будь то вариации принтов на одежде или декорации вокруг подиума. Они часто выглядели как вполне самостоятельные инсталляции, которые позаимствовали из какого-нибудь музея современного искусства.





Вирджил Абло с моделями на показе Off-WhiteБелла Хадид и Мариякарла Босконе на показе Off-WhiteВирджил Абло на показе Louis Vuitton

Говоря о своих коллекциях, Абло всегда отмечал, что старается делать такие вещи, которые могли бы впечатлить его семнадцатилетнего.

Я всегда пытаюсь доказать своему 17-летнему "я", что могу заниматься творчеством, которое, как мне казалось тогда, было невозможным,

— говорил Абло.





На показе Louis Vuitton

В модной индустрии предметом дискуссий нередко становился так называемый трехпроцентный подход дизайнера. Идея заключается в том, что можно создать новый дизайн, изменив оригинал на три процента. Его самый узнаваемый прием — добавление какой-то фразы в кавычках, которая должна создать ироничный контекст. Например, для Off-White Абло разработал ковбойские сапоги с надписью "Для ходьбы" и кольцо в форме шестигранной гайки с выгравированной надписью "Кольцо в виде шестигранной гайки".









Из-за этой игры в постмодернизм Абло часто обвиняли в плагиате и краже идей, но сам дизайнер считал, что это укоренено в духе уличной моды, которая, по его мнению, не обязательно включает в себя только футболки, толстовки и кроссовки.





Вирджил Абло и Белла Хадид

Уличная мода в моем понимании связана с Дюшаном. Это идея реди-мейда (техника в искусстве, при которой некоторые объекты или тексты, изначально созданные не с художественными целями, преобразуются автором в собственное произведение. — Прим. ред.). Это похоже на хип-хоп. Это семплы. Я беру Джеймса Брауна, режу его запись и создаю новую песню. Я беру Ikea и представляю ее по-своему. Это streetwear 10.0 — логика, согласно которой вы можете ссылаться на объект, на бренд или на что угодно. Это уорхоловские банки с супом Campbell's или портреты Мэрилин Монро,

— говорил Абло о своем подходе.





Вирджил Абло с Джиджи и Беллой Хадид и Карли Клосс на показе Off-White

Надпись дизайнер разместил даже на свадебном платье Хейли Бибер, которое он создал к ее свадьбе с Джастином Бибером. Фату украшала расхожая фраза из клятвы: "Пока смерть не разлучит нас".





Джастин и Хейли Бибер

Абло часто обращался к поп-культуре, посвящая коллекции таким знаменитостям, как принцесса Диана или Майкл Джексон. Последний был его настоящим кумиром и не только как музыкант — Вирджил говорил, что Майкл был "самым важным человеком, который когда-либо создавал новаторскую мужскую одежду".





Коллекция Off-White, посвященная принцессе Диане





Пока эксперты всерьез анализировали чуть ли не каждый стежок на одежде Абло, пытаясь снова поймать его на халтуре, сам дизайнер относился к своей работе как к большому художественному эксперименту.

Мода — это своего рода шутка. Я не слишком увяз в одежде. Для меня это один большой арт-проект, просто холст, показывающий, что у моды должен быть бренд, за которым стоит кто-то, кто заботится о разных контекстах.

Я не придумываю идеи в пробирке, я придумываю идеи, разбивая пробирки. Таков я всегда был.

Моей целью было создать диалог между высокой модой и уличной одеждой,

— говорил дизайнер о своих работах.





Белла Хадид на показе Off-White

Сегодня творчество Абло вспоминают многие его коллеги и друзья по модной индустрии.

Вирджил, мне не хватает слов. Мир потерял суперзвезду моды. Новатора. Творца, который войдет в учебники по истории. Я думаю обо всех ваших близких в этот трагический день. С любовью, Донателла,

— написала Донателла Версаче.





Наоми Кэмпбелл, Донателла Версаче и Вирджил Абло

Я в растерянности... Он что-то значил для каждого. Это была его магическая сила. Он заставлял каждого человека, с которым он встречался, чувствовать себя особенным, каким бы он ни был. От тебя шел неземной свет. Ты всегда вдохновлял всех продолжать усердно работать и быть добрым. Я опустошена. Тебя будут помнить,

— написала модель Белла Хадид, которая часто принимала участие в показах Абло.





Белла Хадид и Вирджил Абло

Я и все люди, которым посчастливилось работать с ним, будут сильно скучать по нему и ценить те моменты. Я представляю его теперь как нашего Микки-Мауса, который навсегда с нами, вечно обожаемого, вечно волшебного, вечно ведущего нас с этим особенным весельем. Отдыхай спокойно, мой друг. Ты так любим. Как мы всегда говорили... Увидимся где-нибудь, скоро,

— написала ее сестра Джиджи Хадид, которая также часто работала с Абло.





Джиджи Хадид и Вирджил Абло

Я сидела в шоке последние часы, потому что мы же говорили вчера. Я просто не могу использовать прошедшее время, чтобы описать тебя. Ты, вероятно, прямо сейчас перестраиваешь врата Небес. Я молюсь за твою семью. Покойся с миром, могущественный король,

— написала Амина Муадди.





Амина Муадди и Вирджил Абло

У Вирджила Абло остались жена и двое детей. Он не дожил всего два дня до своего нового показа. 30 ноября в Майами должна была быть презентована весенне-летняя коллекция Louis Vuitton, которую создал Абло. Как стало известно, концерн LVMH принял решение не отменять дефиле — шоу состоится в память о нем под названием "Здесь был Вирджил".





Надя Бесчетникова