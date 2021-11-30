Памяти Вирджила Абло: как он стал одним из самых влиятельных дизайнеров и каким его запомнили коллеги
Вчера вечером стало известно, что креативный директор мужской линии Louis Vuitton и основатель бренда Off-White Вирджил Абло умер от редкого онкологического заболевания — ангиосаркомы сердца. Ему был 41 год. Свой диагноз дизайнер скрывал, поэтому для широкой публики его смерть стала внезапной, а оттого еще более шокирующей. При жизни творчество Абло вызывало полярные мнения: его или сильно ругали, или едва ли не боготворили. Но даже его критики признавали — Абло является одним из самых популярных и влиятельных дизайнеров своего поколения, который возвел хайп в культ и по-новому посмотрел на уличную моду. В память о дизайнере собрали его самые яркие работы, цитаты и воспоминания о нем и соболезнования тех, кто знал Абло лично.
Вирджила Абло называют дизайнером, но сам он предпочитал называть себя художником. Его творческие работы выходили далеко за пределы подиума — он был музыкальным продюсером, композитором, диджеем, архитектором. Уже по этому перечню профессий можно понять, что Абло был фантастически работоспособным. Узнав свой диагноз два года назад, он не снизил темп работы и вплоть до последнего времени регулярно появлялся на публике, так что многие даже недоумевают, когда дизайнер еще находил время, чтобы заниматься лечебными процедурами.
Абло родился в семье эмигрантов из Ганы в Рокфорде (штат Иллинойс). Диплом он получил по специальности "гражданское строительство и архитектура", а карьеру начал в музыкальном бизнесе — работал в команде Канье Уэста креативным директором его рекламного агентства Donda, а потом арт-директором совместного альбома Канье с Джей-Зи Watch the Throne.
Тогда же у Абло возникла идея создать свой собственный бренд. Так в 2013 году появляется марка Off-White, за вещами которой скоро будут гоняться хайпбисты всего мира. Коллаборации станут регулярными в творчестве Абло, причем возникать эти союзы будут в самых разных сферах. Дизайнер перепридумывал кроссовки Nike, выпускал мебель для Ikea и сотрудничал с неоконцептульной художницей Дженни Хольцер.
2018 год стал годом настоящего триумфа Абло. Он стал первым темнокожим дизайнером, которого назначили креативным директором Louis Vuitton (Абло возглавил мужское направление), журнал Time включил его в список ста самых влиятельных людей в мире, а Off-White в рейтинге аналитической платформы Lyst обогнал Gucci как самый популярный бренд в мире.
Мода в исполнении Абло всегда граничила с художественным искусством, будь то вариации принтов на одежде или декорации вокруг подиума. Они часто выглядели как вполне самостоятельные инсталляции, которые позаимствовали из какого-нибудь музея современного искусства.
Говоря о своих коллекциях, Абло всегда отмечал, что старается делать такие вещи, которые могли бы впечатлить его семнадцатилетнего.
Я всегда пытаюсь доказать своему 17-летнему "я", что могу заниматься творчеством, которое, как мне казалось тогда, было невозможным,
— говорил Абло.
В модной индустрии предметом дискуссий нередко становился так называемый трехпроцентный подход дизайнера. Идея заключается в том, что можно создать новый дизайн, изменив оригинал на три процента. Его самый узнаваемый прием — добавление какой-то фразы в кавычках, которая должна создать ироничный контекст. Например, для Off-White Абло разработал ковбойские сапоги с надписью "Для ходьбы" и кольцо в форме шестигранной гайки с выгравированной надписью "Кольцо в виде шестигранной гайки".
Из-за этой игры в постмодернизм Абло часто обвиняли в плагиате и краже идей, но сам дизайнер считал, что это укоренено в духе уличной моды, которая, по его мнению, не обязательно включает в себя только футболки, толстовки и кроссовки.
Уличная мода в моем понимании связана с Дюшаном. Это идея реди-мейда (техника в искусстве, при которой некоторые объекты или тексты, изначально созданные не с художественными целями, преобразуются автором в собственное произведение. — Прим. ред.). Это похоже на хип-хоп. Это семплы. Я беру Джеймса Брауна, режу его запись и создаю новую песню. Я беру Ikea и представляю ее по-своему. Это streetwear 10.0 — логика, согласно которой вы можете ссылаться на объект, на бренд или на что угодно. Это уорхоловские банки с супом Campbell's или портреты Мэрилин Монро,
— говорил Абло о своем подходе.
Надпись дизайнер разместил даже на свадебном платье Хейли Бибер, которое он создал к ее свадьбе с Джастином Бибером. Фату украшала расхожая фраза из клятвы: "Пока смерть не разлучит нас".
Абло часто обращался к поп-культуре, посвящая коллекции таким знаменитостям, как принцесса Диана или Майкл Джексон. Последний был его настоящим кумиром и не только как музыкант — Вирджил говорил, что Майкл был "самым важным человеком, который когда-либо создавал новаторскую мужскую одежду".
Пока эксперты всерьез анализировали чуть ли не каждый стежок на одежде Абло, пытаясь снова поймать его на халтуре, сам дизайнер относился к своей работе как к большому художественному эксперименту.
Мода — это своего рода шутка. Я не слишком увяз в одежде. Для меня это один большой арт-проект, просто холст, показывающий, что у моды должен быть бренд, за которым стоит кто-то, кто заботится о разных контекстах.
Я не придумываю идеи в пробирке, я придумываю идеи, разбивая пробирки. Таков я всегда был.
Моей целью было создать диалог между высокой модой и уличной одеждой,
— говорил дизайнер о своих работах.
Сегодня творчество Абло вспоминают многие его коллеги и друзья по модной индустрии.
Вирджил, мне не хватает слов. Мир потерял суперзвезду моды. Новатора. Творца, который войдет в учебники по истории. Я думаю обо всех ваших близких в этот трагический день. С любовью, Донателла,
— написала Донателла Версаче.
Я в растерянности... Он что-то значил для каждого. Это была его магическая сила. Он заставлял каждого человека, с которым он встречался, чувствовать себя особенным, каким бы он ни был. От тебя шел неземной свет. Ты всегда вдохновлял всех продолжать усердно работать и быть добрым. Я опустошена. Тебя будут помнить,
— написала модель Белла Хадид, которая часто принимала участие в показах Абло.
Я и все люди, которым посчастливилось работать с ним, будут сильно скучать по нему и ценить те моменты. Я представляю его теперь как нашего Микки-Мауса, который навсегда с нами, вечно обожаемого, вечно волшебного, вечно ведущего нас с этим особенным весельем. Отдыхай спокойно, мой друг. Ты так любим. Как мы всегда говорили... Увидимся где-нибудь, скоро,
— написала ее сестра Джиджи Хадид, которая также часто работала с Абло.
Я сидела в шоке последние часы, потому что мы же говорили вчера. Я просто не могу использовать прошедшее время, чтобы описать тебя. Ты, вероятно, прямо сейчас перестраиваешь врата Небес. Я молюсь за твою семью. Покойся с миром, могущественный король,
— написала Амина Муадди.
У Вирджила Абло остались жена и двое детей. Он не дожил всего два дня до своего нового показа. 30 ноября в Майами должна была быть презентована весенне-летняя коллекция Louis Vuitton, которую создал Абло. Как стало известно, концерн LVMH принял решение не отменять дефиле — шоу состоится в память о нем под названием "Здесь был Вирджил".