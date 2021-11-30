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Пенсии военных, служивших в России и Осетии, могут увеличиться

Пенсии военных, служивших в России и Осетии, могут увеличиться

Тема: Какие законы вступают в силу


06:07  Автор: Мария Соколова



Военнослужащие из России и Южной Осетии получили право на включение в выслугу лет времени службы по контракту в одной из этих стран. Закон о ратификации соответствующего соглашения вступает в силу 30 ноября.  

Соглашение, подписанное в Москве 10 февраля 2021 года, направлено на сохранение уровня социальной поддержки военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, являющихся гражданами Российской Федерации и Республики Южная Осетия. По словам замглавы Минобороны Николая Панкова, ратификация этого соглашения «позволит военнослужащим, проходящим службу по контракту в ВС и других воинских формированиях этих государств, а также лицам, уволенным с военной службы, засчитывать в выслугу лет периоды службы» в России и Южной Осетии. Эти периоды войдут в выслугу лет при условии, что во время прохождения службы военные являлись гражданами одной из стран.

Законы, вступающие в силу с 30 ноября


Согласно документу, военнослужащие и военные пенсионеры сохранят право на назначение ежемесячной надбавки с учётом приобретённой ими выслуги лет на службе в Вооружённых силах и других воинских формированиях России и Южной Осетии. «Реализация соглашения, и в этом его основной смысл, улучшит социальное положение военнослужащих и увольняющихся с военной службы, так как влечёт за собой увеличение размера выплаты за выслугу лет для военнослужащих и увеличение пенсии военных пенсионеров», — сказал Панков на заседании Госдумы 21 октября. Договор между странами заключен на десять лет и будет автоматически продлеваться, пока одна из них не решит прекратить его действие.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#армия #пенсии


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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