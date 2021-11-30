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Первый профильный хоккейный класс открыли в иркутской школе № 77

Первый профильный хоккейный класс открыли в иркутской школе № 77

В иркутской школе №77 открыли первый в областном центре профильный хоккейный класс. Его создали в результате двустороннего соглашения о сотрудничестве учебной организации с областной спортивной школой по хоккею с мячом «Сибскана». В новом 2 «С» классе учатся 26 мальчиков 2013 года рождения. Каждое утро у них начинается с тренировки. Занятия проходят в ледовом дворце «Байкал», сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Владимир Матиенко, президент федерации хоккея с мячом Иркутской области:
— Они живут, учатся и тренируются в едином графике, единым коллективом, с общими целями и задачами как на хоккейном поле, так и в учебном кабинете. Это уникальный опыт. Эти малыши на льду могут больше, чем некоторые взрослые спортсмены. Ребята уже приняли участие в товарищеских встречах в Красноярске, где тренируется одна из самых лучших детских команд в России. И наши ребята выиграли.

Спортивный класс был сформирован на основе детской команды «Сибскана-2013». Инициатором стал тренер спортивной школы Николай Стаценко. Идею поддержали в департаменте образования Иркутска.

Николай Стаценко, главный тренер спортивного класса:
— Главная задача — повышение уровня организации образовательного и тренировочного процесса. Все отлажено и работает, как часы. Четкий режим дня помогает выстраивать циклы подготовки к соревнованиям. В школе № 77 есть все условия для тренировок: необходимая инфраструктура и материально-техническая база. Например, два спортивных зала, открытые площадки с тренажёрами и бассейн, в котором ребята проводят три часа в неделю.

Кроме того, в этом году после реконструкции открылся обновленный современный стадион школы № 77. На спортобъекте обустроили футбольное поле с резиновым покрытием, беговые дорожки, яму для прыжков, установили тренажеры, смонтировали новое освещение, трибуны. Решение о ремонте принимали жители Свердловского округа совместно с депутатом думы Иркутска Василием Донских.

Татьяна Рябоволова, директор школы № 77:
— В случае спортивных соревнований школа подстраивается и переносит время проведения уроков. При необходимости у ребят занятия проходят дистанционно. Но при этом мы делаем все, чтобы не страдал образовательный процесс.

В соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки у класса шесть тренировок в неделю. Родители привозят детей в ледовый дворец «Байкал», где проходят разминка и занятия на льду. После тренировки юные спортсмены на фирменном автобусе «Сибсканы» уезжают на учебу. В школе у ребят полноценное двухразовое питание — обед и полдник. После уроков детей обратно привозят в ЛД «Байкал», где их забирают родители. Спортивное обучение, а также тренировки проводятся бесплатно.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:
— Уверен, что из ребят вырастут настоящие чемпионы. Уже сейчас у этих мальчишек, несмотря на возраст, виден серьезный подход к спорту. А наша задача — создать все условия для их развития, полноценных тренировок и образования.

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По материалам: irk

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