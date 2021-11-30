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Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян

Платить за видеоконтент в интернете готовы только 14% россиян

Большинство россиян не готовы платить за видеоконтент в интернете. Около 70% опрошенных аналитиками Viber и Rutube людей предпочитают смотреть бесплатные фильмы и видеоролики.

Оплачивать просмотр только качественного видео согласны 14% участников исследования. При этом лишь каждый пятидесятый житель страны (2%) считает, что деньги нужно давать за любой труд, вне зависимости от качества. Каждый пятый гражданин (20%) не интересуется работами видеоблогеров, 60% респондентов ищут контент только на русском языке, а 10% - и отечественное видео и фильмы иностранного производства. Только 2% людей смотрят исключительно зарубежных авторов.

Также опрос продемонстрировал популярность проектов на тему юмора - их чаще всего просматривают 58% россиян. Ещё три популярных направления - наука, искусство и детская тематика (от 20 до 22%). Согласно данным опроса, участвующим в нем хотелось бы видеть в интернете больше юмористических, развлекательных и образовательных программ.

Ранее Ruposters писал, что YouTube отказался от публичного показа дизлайков к видео.

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По материалам: uposters.ru

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