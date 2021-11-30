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Почти 200 Гб потребуется S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на Xbox Series X | S

Почти 200 Гб потребуется S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на Xbox Series X | S


До релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на приставках Xbox Series X | S и PC остается еще практически полгода, выход игры назначен на 28 апреля 2022 года. Однако в Microsoft Store уже есть некоторая информация о проекте. Игроки обратили внимание на интересную деталь, игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl займет на приставках Xbox практически 200 Гб.

Если перейти на страницу игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в Microsoft Store, можно увидеть, что размер игры на консолях Xbox Series X | S заявлен в 180 Гб. Естественно, это предварительный размер и к релизу он может измениться.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – Pre-order

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Напомним, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl после релиза будет доступна в Game Pass. Выход проекта запланирован только на Xbox Series X | S и PC, релиз игры на Xbox One не состоится.

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По материалам: newxboxone

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