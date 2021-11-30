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Подведены итоги Международного форума педагогических мастерских учителей года России, Белоруссии и Казахстана

Подведены итоги Международного форума педагогических мастерских учителей года России, Белоруссии и Казахстана

В Чеченском государственном педагогическом университете завершил свою работу Международный форум педагогических мастерских учителей года России, Белоруссии и Казахстана, сообщает Минпросвещения России. 

В нём приняли участие преподаватели школ и вузов, студенты и учащиеся педагогических классов. Мероприятия форума проводили заслуженные педагоги – победители и лауреаты национальных конкурсов педагогического мастерства из трёх стран.

«У студентов же ЧГПУ и учеников из подклассов Чеченской Республики сегодня появилась уникальная возможность лично присутствовать и участвовать в профессиональном празднике учительского творчества. Я очень надеюсь, что встреча с заслуженными учителями-практиками ещё раз убедит будущих педагогов в правильности выбранного профессионального пути, покажет, насколько интересно и престижно работать учителем в современном мире», – отметила в своём видеообращении к участникам форума заместитель Министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова.

В рамках форума состоялось открытое заседание Учёного совета ЧГПУ, на котором также выступили ректоры педагогических вузов трёх стран.

Победитель конкурса «Учитель года России – 2018» Алихан Динаев рассказал об опыте возглавляемой им Педагогической мастерской ЧГПУ, достигнутых его командой результатах, а также представил модель работы международной педагогической мастерской.

Завершающим мероприятием Учёного совета стало подписание меморандума о взаимодействии и поддержке международной научно-экспериментальной площадки педагогических мастерских. Документ подписали руководители десяти педагогических вузов России, Белоруссии и Казахстана.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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