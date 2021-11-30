Полезные свойства пустырника и сферы его применения

Вадим Карасев

Многие знакомы с этим растением, ведь на его основе делают успокоительные средства. Настало время узнать, каков полный список не только лечебных, но и магических свойств пустырника.

Если спросить кого-то об успокаивающем растении, то многие сразу скажут про валериану, но она обладает немного иными свойствами, нежели пустырник. Последний сильно воздействует на психику и тело человека, поэтому нужно быть осторожнее. Консультируйтесь с врачами перед приемом пустырника в любом виде.

Основные целебные свойства пустырника

Первое, что стоит отметить — это наличие большого числа видов данного растения. Не все их них достаточно изучены, но есть два, которые используются в народной и фундаментальной медицине: обыкновенный пустырник и пустырник пятилопастный. Именно они обладают огромным и проверенным спектром полезных свойств.

Самое главное свойство растения — его успокаивающий эффект. Вы можете купить пустырник в любом удобном для вас виде в аптеке, либо же вырастить его дома, в огороде, на участке. Важно отметить, что пятилопастный вид встречается почти везде. Вы можете найти его на берегах рек, на полях, пастбищах.

В пустырнике есть алкалоиды (в период раннего цветения), эфирные масла, дубильные вещества, сахара, сапонины, витамин А. В листьях содержится очень много аскорбиновой кислоты. Делать сбор пустырника стоит в период его цветения. Нужно срезать примерно 30 сантиметров сверху, без толстых стеблей.

Пустырник применяется при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой, кардиосклерозе, склерозе мозговых сосудов, гипертонии, и для лечения эпилепсии. Пустырник помогает бороться с головной болью, ревматизме, водянкой. В большинстве случаев люди делают из него настой и пьют его в тяжелые нервные периоды жизни, чтобы успокоиться. В любом случае стоит сначала проконсультироваться со специалистом.

Использование пустырника в магии

Магические свойства данного растения также очень важны. Пустырник олицетворяет собой долголетие. Если он растет у вас дома, в огороде или на участке, это благотворно влияет на ваше психическое состояние и энергетику.

Согласно приметам, если в огороде или дома растет пустырник, это укрепляет связь между матерью и ребенком, какого бы возраста он не был. Даже если ребенок еще в утробе, пустырник поможет сделать малыша крепким и сильным, ровно как и его маму. Для этого можно сделать талисман из сушеного пустырника. Нужно покрошить его в мешочек из натурального материала, завязать и носить с собой везде в качестве оберега от бед и проблем.

Сухие ветки растения поджигают во время проведения магических ритуалов для повышения их эффективности. Они работают ка катализатор. Особенно хорош пустырник для окуривания помещения перед гаданием на будущее.