Полицейские разыскивают пропавшего в прошлом году в Иркутске Александра Лопатина

Сотрудники МУ МВД России «Иркутское» разыскивают 72-летнего иркутянина Александра Лопатина. Известно, что он 26 декабря прошлого года ушел из дома по улице Лермонтова и до настоящего времени о нем ничего не известно. Сотрудники полиции не исключают, что мужчина мог уехать кататься на лыжах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Его приметы: европейский тип лица, рост 175 сантиметров, на вид около 70-75 лет, среднего телосложения, овальное лицо, седые волосы.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или о его местонахождении, полицейские просят сообщить по телефонам: 411-164, 213-953, 950 100-09-11 или 102 (112).