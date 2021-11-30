Правительство РФ выделило около 150 млн долларов на строительство 5 школ с русским языком обучения в Таджикистане

Правительство России выделило около 150 миллионов долларов на строительство пяти школ с русским языком обучения в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Об этом вице-премьер заявил в ходе рабочего визита в Душанбе.

«Порядка 145–150 миллионов долларов выделено для строительства и оснащения всех пяти школ в Таджикистане», – сказал Алексей Оверчук.

По его словам, планируется, что в новых школах будут преподавать российские учителя, а учебную программу адаптируют специально для Таджикистана.

«Но будут и местные учителя, главное, что будет качественное образование», – заявил Алексей Оверчук.